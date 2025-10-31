花蓮縣府花近1億買便當？季連成曝「災區人數」：要問負責便當的人

記者陳思妤／台北報導

花蓮縣府被質疑花近1億買便當，季連成曝「災區人數」（圖／翻攝畫面）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，但花蓮縣議員胡仁順公開花蓮縣府災害準備金、預備金彙整表，發現28天救災期間縣府竟然花了近1億元在買便當。花蓮縣府則稱實際約花了4千萬，還喊告說要依法蒐證。對此，日前到花蓮指揮救災的政委季連成今（31）日表示，災區最多人的時候約3萬人，但花到1億是否太多，他沒辦法精算，要問實際上負責便當的人才知道。

胡仁順指出，看了今年災害準備金、第一第二預備金使用彙整表，非常驚嚇，截至10月20日共28天，縣府花了災準金9166萬7040元在救災工作相關人員便當餐盒等。若算每個便當100元，共採購了91萬6670個便當，每日平均超過3萬2千個便當。他質疑，在還有慈濟、多個義煮團的情況下，為什麼會買到每天超過3萬2千個便當、花費近億元？

季連成今天在立法院面對記者追問，花蓮縣府被發現便當費用到快1億，便當量好像有點大，當時在花蓮指揮救災時有感覺便當訂很多嗎？他表示，在災區最多人的時候是假日，有廣大的志工進到花蓮，「一天大概3萬個便當左右」。

媒體追問，不是還有義煮團？季連成指出，大部分是幫當地居民義煮，有些志工一時領不到便當，也都可以去義煮團排隊領取食物。但當時吃到近1億是否太多？季連成直言，「我沒辦法精算」，便當費落差蠻大的，70塊、100塊、120塊都有，沒辦法去算，要問實際上負責便當的人才知道，負責便當的有兩個單位，包括花蓮縣政府跟中央農糧署」。

對於被質疑花了1億訂便當，花蓮縣府稱，開口契約乃依實際使用量「實支實付」，截至10月30日止，實際執行金額為4,092萬餘元，絕無所謂「便當花費近億元」情事。縣府還開嗆，對於蓄意造謠者，縣府將依法蒐證，依《災害防救法》第53條及《社會秩序維護法》第63條嚴辦，以正視聽、維護公信。

胡仁順則反擊，若真如縣府所澄清，問題就是出在縣府做事極不精準、無法提供即時正確數字，「不用去告誰，要告來告我。若有網友因這篇被告，請來找我」。

