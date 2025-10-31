即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

花蓮縣議員胡仁順昨（30）日在臉書公開災害準備金、第一第二預備金使用彙整表，驚見救災28天，縣府竟花災準金9,166萬7040元在救災工作相關人員便當餐盒，質疑是否真的發3萬個便當，縣府則宣稱實際執行金額為4,092萬餘元。對此，先前擔任中央前進協調所總協調官的行政院政務委員季連成，今（31）日上午則回應，要實際問負責便當的縣府及中央農糧署才會知道。

季連成今日受訪表示，如果在災區最旺的時候就是假日，因為會有廣大的志工進來，大概假日約3萬個便當；至於，義煮團大部分做的食物是給居民，當然也包含志工，因為有些志工一時領不到便當，都可以到義煮團去排隊領取食物。

針對便當吃到近1億元是否會覺得太多一事，季連成則說，他沒有辦法精算，因為便當的落差還蠻大的，現在70塊、120塊也有一個便當，「要問實際上負責便當的人才知道，負責便當分為兩個部份，第一個是縣政府，第二則是中央的農糧署負責」。

原文出處：快新聞／花蓮縣府花近1億買救災便當？ 季連成：實際要問這2單位

