花蓮縣府被爆花近億元買救災便當喊告！胡仁順：網友誰被告來找我

〔記者花孟璟／花蓮報導〕民進黨花蓮縣議員胡仁順昨晚貼出災害準備金動支金額表，驚訝發現花蓮縣府花在救災便當上的金額高達9100萬元，讓網友看了痛批「終於知道縣府為什麼擋義煮團」！縣府還揚言將蒐證後依照災害防救法辦提告。對此議員胡仁順霸氣喊「如果網友留言被縣府提告，盡快來找我」！胡仁順批，縣府喊告的行為是本末倒置，重點是便當吃快一億元的合理性？絕非對抗民意跟網友！

胡仁順說，歡迎這些被提告的網友盡快來找他，會做進一步的協助！胡仁順認為，爭議的焦點應該是政府對於災害準備金動支金額9100萬元的使用透明度與合理性，他相信「任何災民看到政府內部竟編列了9000多萬元的便當費，都會感到生氣」！縣府何其難堪！

胡指出，縣政府到昨天提供的10月20日資料顯示，今年度「災害準備金」動支數中，用於救災工作相關人員的便當費就是9100多萬元，雖然縣政府稱是所謂的「預算框列數」(預計編列金額)，但即使只是匡列數非實際金額，也應要註記清楚。

胡重申，縣議會作為最高民意監督單位，當然有權利來監督花蓮縣政府的每一筆預算，尤其在光復洪災之後，所有災民仍處於流離失所的困境，更需要政府資源的投入，因此在每筆預算的使用上都應特別小心，不該把重點放在提告網友、用訴訟手段處理輿論。

對此花蓮縣政府嚴正駁斥「與事實全不符」，對於蓄意造謠者，縣府將依法蒐證，依「災害防救法」、「社會秩序維護法」嚴辦以正視聽。縣府強調，便當採購是開口契約，依實際用量「實支實付」，截至昨天金額為4092萬餘元，絕無所謂「花近億元買便當」情事，也沒有阻擋義煮團入災區。

