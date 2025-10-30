花蓮縣府「擋義煮團、救災便當吃了近億元」？ 縣府駁斥還喊告

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣議會明天起舉行定期大會，民進黨議員胡仁順在開會前一天拿到縣府災害準備金、第一第二預備金使用彙整表，整個嚇傻「原來縣府救災便當吃了近億元」，也讓網友看到恍然大悟，質疑「這就是阻擋義煮團的原因」。胡仁順並稱定期會一定要求縣長徐榛蔚說清楚明細！對此花蓮縣政府則是嚴正駁斥，並表示會依法蒐證、嚴辦。

「明天議會定期會展開，我看了今年災害準備金、第一第二預備金使用彙整表，非常驚嚇」！花蓮縣議員胡仁順晚間貼出一張表格，上面寫著馬太鞍溪堰塞湖災害，救災工作相關人員的便當餐盒共耗資9166萬7千餘元。

胡仁順說，縣府在本月22日決標的緊急採購便當經費，從上月23日到本月7日共15天，花了1560萬元吃便當，每天平均採購1萬400個便當，縣府說明這包括國軍、救災人員、災民、志工們，他覺得是合理的。

胡仁順進一步說，但截至本月20日共28天，縣府竟花了災準金9166萬7040元，拿來買救災工作相關人員便當餐盒等。若算每個便當100元，共採購了91萬6670個便當，每日平均超過3萬2千個便當。他說，依縣府曾公布的數據，連續假日時最多一天一餐2.5萬個便當、平日約8千個便當，平均下來1天有可能送到3萬個嗎？加上平常還有慈濟、許多義煮團的情況下，怎麼會每天還得買超過3萬2千個便當、花費近億元？

他說，明天一讀會後，議會請徐榛蔚縣長進行馬太鞍溪洪災專案報告，下午還有縣長施政報告，一定會把明細問清楚。

縣府︰開口契約實支實付 現執行4千多萬

對此花蓮縣政府嚴正駁斥「與事實全不符」，縣府將蒐集相關證據，對於蓄意造謠者，縣府將依法蒐證，依《災害防救法》第53條及《社會秩序維護法》第63條嚴辦，以正視聽！

縣府指出，該採購金額是開口契約，依實際使用量「實支實付」，所以截至10月30日止，實際執行金額為4092萬餘元，絕無所謂「便當花費近億元」情事。縣府估算，每日村鄰長及救災人員等基本需求就有3千個便當，災害初期更有大量志工湧入，整體救災期間累計服務人次估達40萬。縣府也強調，絕無阻擋義煮團進入災區，只要講清楚都開放進入，縣府也和多個義煮團體、義廚群組密切合作，攜手提供災民與救災人員熱食。

馬太鞍欣綠農園準備的義煮便當，送給國軍官兵。(記者花孟璟攝)

慈濟的素食便當菜還有擺盤，看起來好吃多了。(記者花孟璟攝)

