花蓮縣府「福利懶人包」惹議 議員批預算未審先宣傳

花蓮縣政府日前在社群平台發布115年度新福利政策懶人包，遭議員批評縣府僅公布利多的福利政策，卻未說明浮編的項目，且明年度預算還未進議會審議，縣府竟急著宣傳，還強調「預算正在審議」，質疑別有用心，把問題甩鍋給議會；縣府強調，預算案均依法定程序走，也會尊重議會決議。

花蓮縣府每年都會滾動檢討全齡照護、各面向所需措施，以民眾實際需求為出發點編列預算，明年度預計提升長者與身障者照顧、婦幼補助、產業發展、青年創業補助、教育扶助、基層行政、公教福利等福利措施，落實全齡福祉、助青年創業與強化社會韌性的施政方向。

花蓮縣府日前在臉書等社群平台分享明年度總預算新制懶人包，以彙整簡表說明規畫的新福利措施草案，包含7項銀髮與身障照顧福利政策、2項婦幼支持措施、7項青年與產業發展補助內容、4項基層行政支持項目及6項教育與公務體系福利，也坦白提到預算正在縣議會審議，將於通過後公告實施。

民進黨籍縣議員張美慧質疑縣府明年度預算無法照顧全數縣民，且議會還未審議預算，縣府就發布新的福利政策，甚至特別註記「預算需經縣議會審議」，批評此舉別有用心，讓民眾認為問題出在議會，是議會在卡預算、擋福利。

她表示，財畫法修訂後，中央統籌稅大幅下放給地方，花蓮財源瞬間暴增百億元，建議縣府第1年提撥部分經費普發現金給縣民，讓政策措施能夠照顧到各階層的鄉親，而不是像現在急就章、匆促不已，且預算內容看起來幾乎都是編給特定團體、特定對象，「被懷疑綁樁也是剛好而已！」

無黨籍縣議員楊華美表示，她支持縣府明年度預算部分內容，但也有不少明顯浮編的項目需嚴格把關，不過縣府只說明福利政策，卻沒有提到金額異常或是用途不明的編列，加上預算還沒進議會審議，縣府團隊就急著宣傳，不僅與正式程序不相符，也會讓民眾誤以為議會阻擋福利。

對此，縣府表示，明年度的預算案均依照相關法定程序辦理，希望議會支持，縣府也會尊重審議決議結果。

