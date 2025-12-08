花蓮縣志願服務優良志工表揚大會繁花盛開

花蓮縣政府舉辦「花蓮縣一一四年度志願服務優良志工表揚大會」，全縣志工及運用單位齊聚一堂。(花蓮縣政府提供)

記者林中行／花蓮報導

為肯定志工長期投入社會服務的貢獻，花蓮縣政府舉辦「花蓮縣一一四年度志願服務優良志工表揚大會」，邀集本縣各領域志工及運用單位齊聚一堂。

花蓮縣政府社會表示，志願服務不僅是社會支持系統的重要力量，更是推動本縣社會福利、教育文化、環境維護與公共安全的關鍵夥伴。縣府期盼藉由年度表揚活動，向所有默默付出的志工致上最誠摯的敬意。

縣長徐榛蔚表示，花蓮志工長年秉持「施比受更有福、予比取更快樂」的服務精神，無論在社會服務、災後協助、教育陪伴、醫療支持或環境維護等面向，都成為縣府最堅實的後盾。

社會處表示，本次共有二百八十位志工與三十七個運用單位獲獎，展現花蓮志願服務的深厚能量與跨領域特色，今年的獲獎者橫跨各項服務領域，包括陪伴弱勢家庭的社福志工、長期投入醫療院所的醫護志工，以及致力環境維護、教育陪伴及公共安全的專業團隊，呈現花蓮志願服務的多元樣貌與蓬勃活力。

社會處指出，在「衛生福利志願服務獎勵」部分，共有七十三位志工及一個單位獲得肯定，包括金質十五位、銀質十七位、銅質四十一位，另有一個單位獲頒全國衛生福利志工特殊貢獻獎暨績優志工團隊獎，展現花蓮在醫療照護與社會關懷領域的專業與深耕成果。

其中長青志工獎三十位以豐富人生歷練投入服務，青年志工獎二位象徵世代活力的加入；十組家庭志工獎體現愛與服務的延續；社福類績優志工獎十五位與企業志工獎二組彰顯社會與企業共同攜手的力量。

社會處強調，志工是縣政推動不可或缺的重要夥伴。縣府將持續精進志願服務制度、強化運用單位量能，並透過跨域合作鼓勵更多民眾加入志願服務，使「志願相連、幸福花蓮、服務無界、榮耀無限」的理念落實於政策推動與社區發展。