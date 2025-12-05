花蓮縣推出短影音《韌性重生 永續綻放》- 在斷裂處生根：花蓮的韌性啟示錄

當土地的傷痕尚未癒合，風雨又至 – 2024年，花蓮在0403強震與颱風的連番衝擊下，彷彿被命運推向深淵。然而，這座被山海擁抱的城市，從未向逆境低頭。花蓮縣政府以「幸福花蓮・永續共榮」為施政核心，將災難的廢墟化為轉型的土壤。不談空泛口號，而是務實推動「環境品質提升」、「生態資源保育」、「綠色經濟發展」三大主軸，靜默而堅定地編織一座城市的未來。

這份堅持，如今凝結為短影音《韌性重生 永續綻放》，於2025年11月正式上線。影片忠實記錄崩塌的山河、傾頹的家園，更捕捉到一雙雙在瓦礫中重建生活的手。鏡頭下的花蓮人，用行動詮釋何謂「韌性」 – 不是不曾跌倒，而是跌倒後，起身的腳步更加堅定。透過鏡頭，我們看見廢墟上長出的新芽，聽見孩子重返校園的笑聲，觸摸到這片土地傷痕下躍動的脈搏。花蓮的故事，是從裂縫中開出的花，是黑暗中點亮的燈火。

縣長徐榛蔚表示：「每一次考驗，都讓花蓮更加堅強。」這句話不僅是對過去的總結，更是對未來的承諾。影片既是災難的備忘錄，也是永續的宣言 – 在重建路上，花蓮選擇與自然共生，讓綠色轉型與環境教育深植日常生活。

《韌性重生 永續綻放》不僅是一部影片，更是一封寫給未來的信：永續，不是遙遠的目標，而是每一步的堅持與積累。花蓮的韌性，是這座島嶼最動人的隱喻 – 唯有歷經撕裂，才能明白何謂重生。

誠摯邀請您，透過影片一同見證：花蓮如何從逆境中長出希望，如何讓永續成為生命的姿態。這不僅是一個地方的重生故事，更是給每個生活在這片土地上的人，最深刻的啟示。

「韌性重生 永續綻放」影片連結：

