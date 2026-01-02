花蓮縣政府全面提升校園運動與學習環境

花蓮縣政府強化校園與社區運動設施，補助宜昌國小「運動場環境整修工程」，提升全民健康福祉。(花蓮縣政府教育處提供)

為落實中央及地方「全民運動」政策目標，打造友善、安全且多元的運動環境，花蓮縣政府持續強化校園與社區運動設施建設，補助宜昌國小辦理「運動場（含跑道）環境整修工程」，藉由完善基礎設施，促進師生及社區民眾培養規律運動習慣，整體提升全民健康福祉。

花蓮縣政府表示，校園運動場不僅是體育教學的重要場域，更是推動全民運動、深化社區運動參與的重要據點，透過補助學校改善運動設施，可有效因應課程教學、課後活動及社區使用需求，讓運動成為日常生活的一部分，實踐「運動平權、全民參與」的政策理念。

花蓮縣府教育處表示，此次整修工程補助項目包含人工草皮足球場工程、操場PU跑道工程及周圍地坪改善工程。人工草皮足球場將提升場地耐用性與使用效能，滿足教學及訓練需求；PU跑道整建可提供安全舒適的跑步環境，降低運動傷害風險；周圍地坪改善工程則同步優化動線及排水系統，營造更加友善安全的運動空間。

縣長徐榛蔚表示，宜昌國小運動場竣工後，除可支應校內體育課程與運動競賽外，亦將於課餘及假日開放社區民眾使用，發揮校園場地共享效益，成為推廣全民運動的重要據點，進一步帶動社區運動風氣，提升健康水平。

教育處強調，未來將持續依據全民運動政策方向，盤點縣內各級學校及公共運動設施需求，結合中央補助資源與地方建設計畫，逐步改善老舊設施，擴大運動參與人口，打造健康、活力與永續發展的宜居花蓮，讓全民享有優質且安全的運動環境。