花蓮縣政府及花蓮縣倡導團隊榮獲一一四年度獨立倡導優良獎項

花蓮縣截至十月三十日止老人人口數為6萬6,913人，佔全縣人口21.35%。高齡人口快速增加，高齡權益保障已成為重要課題。

為落實保障無家屬長者的權益，中華民國老人福利推動聯盟（老盟）在衛生福利部社會及家庭署指導下，推動「獨立倡導方案」，並於十一月六日舉辦「二0二五高齡者權益維護與實踐暨老人獨立倡導年度成果觀摩大會」，邀集全國公私部門、倡導關懷人與合作機構共同交流成果。

本年度「獨立倡導服務方案優良人員及單位」甄選結果中，花蓮縣表現亮眼、成績斐然，獲獎名單如下：優良倡導關懷人由李淑慧、林秀珍獲獎；獨立倡導專業人員獎由花蓮縣私立博愛居安廬老人長期照顧中心陳為君社工師獲獎；優良合作老福機構獎由花蓮縣私立富康老人長期照顧中心獲獎；花蓮縣獲得推動獨立倡導業務之縣（市）政府獎（見圖）。

廣告 廣告

「李淑慧與林秀珍」這組倡導人在服務的過程中，他們不僅穩定陪伴長輩度過日常，更積極規畫特別的活動。例如在母親節，他們別出心裁地帶來捐贈的婚紗與化妝服務，讓女性長輩們換上婚紗，重新回到年輕時最美麗的模樣。許多長輩在穿上白紗的那一刻，眼中閃爍著感動的光彩，不僅找回了青春的記憶，也感受到自身被尊重與重視。除了活動的設計，他們在日常服務中也展現了高度的敏銳與專業。當住民與機構之間出現衝突，他們擅長與長輩互動，懂得如何透過聊天、遊戲、回憶分享等方式，讓長者在情緒與精神上獲得支持。

「陳為君社工師」在獨立倡導方案的合作中，一直展現專業、積極又熱情的服務態度，是最值得信賴的合作社工之一。從第一次接觸開始，她便主動提供住民資訊，讓團隊能迅速找到需要協助的個案，大幅縮短前期作業時間，使方案在機構內順利推動。每次訪視時，都協助場地布置與復原，反應迅速、責任感強；當志工對住民情況有疑問時，她也能立即提供專業回應與觀察，協助掌握長輩需求。遇到住民狀況異常時，她會主動追蹤處理，確保長輩獲得妥善照顧。一一三年，她更協助拍攝宣傳影片，真誠分享對工作與長輩的熱情，不僅提升方案能見度，也鼓舞了志工與住民，展現老人福利工作的價值。

「花蓮縣私立富康老人長期照顧中心」給人的第一印象，是被綠意與小動物包圍的清幽環境，如同一座溫馨的別墅。機構人員友善開放，對合作態度積極。主任在得知獨立倡導方案後，更展現高度支持，不僅提供場地協助，甚至安排住民熟悉的房間作為活動空間，讓陪伴更自然深入。在走訪中，住民房間的個人化陳設讓人感受到機構對每位長輩需求的尊重；而多數住民仍保有活動能力，機構亦積極帶領團體活動，營造安全互動的環境，協助長輩維持生活動能並減緩退化。

獨立倡導是保障長者尊嚴與權益的重要制度，倡導關懷人扮演機構與住民間的橋樑，透過關懷、傾聽與協助，讓無家屬長者在機構中也能擁有「類家人」的陪伴。本縣倡導團隊長期投入制度推動，此次獲獎，展現花蓮在高齡權益維護上的努力深受肯定。

花蓮縣政府將持續深化倡導關懷人培訓與機構合作，強化高齡者權益保障，讓所有長者在機構中都能獲得尊嚴、支持與溫暖的照顧。為讓人們更了解獨立倡導服務的精神，花蓮縣政府已製作宣傳影片，歡迎民眾上網觀看，影片連結網址 https://reurl.cc/qnAb4N。