花蓮縣政府宣導115年起勞動法令新制 提醒雇主依法保障勞工權益

花蓮縣政府為保障勞工權益並促進友善職場環境，提醒轄內事業單位，自115年1月1日起，多項勞動法令新制正式上路，雇主應及早瞭解並配合修正相關人事管理措施，以免因違規而受罰（見圖）。

花蓮縣政府表示，此次「勞工請假規則」修正重點如下：

一、明定勞工如因親自照顧家庭成員而請事假，得由勞工自行擇定以「小時」為請假單位，提升請假彈性，以利兼顧工作與家庭照顧責任。（修正條文第七條）

二、勞工因家庭成員必須親自照顧而請事假時，雇主不得視為缺勤而影響其全勤獎金；另增訂勞工請普通傷病假，其全勤獎金之扣發，應依實際請普通傷病假日數按比例計算，不得任意全額扣除。（修正條文第九條）

三、增訂勞工於一年內請普通傷病假未超過十日者，雇主不得因此對勞工為不利之處分；當勞工釋明已遭受不利處分之事實後，應由雇主負舉證責任，並明定雇主對勞工之考核，應基於合理且整體之綜合考量，不得單以請假情形作為評價依據。（修正條文第九條之一）

此外，自115年1月1日起，最低工資同步調整，每月最低工資為新臺幣29,500元，每小時最低工資為新臺幣196元，雇主給付薪資不得低於法定標準。

縣長徐榛蔚表示，勞動法令持續因應社會與家庭結構變化而調整，呼籲雇主應主動瞭解最新法令規定，落實合法用人與友善管理，避免因違法而受罰，共同營造勞資和諧、永續發展的工作環境。如對相關規定仍有疑義，歡迎洽詢花蓮縣政府社會處勞資科03-8227171＃390、391。