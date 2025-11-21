花蓮縣政府推出24小時多國語言AI智慧客服系統 打造旅遊服務新里程碑
（地方中心／花蓮報導）為提供所有來訪花蓮的旅客更即時、貼心與便利的旅遊資訊服務，花蓮縣政府正式推出「花蓮旅遊小助理」AI智慧客服系統（https://hualien.travel/ai-service）。此系統以人工智慧技術為核心，結合多國語言介面，提供全年無休、24小時不間斷的即時客服服務，讓國內外旅客在任何時間、任何地點都能輕鬆掌握花蓮各地景區的即時資訊還有包含天氣、交通及旅遊警示等等訊息。
圖／花蓮縣政府提供
縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有豐富的自然景觀與深厚的文化底蘊，近年來縣府積極推動數位轉型，致力於將智慧科技融入觀光服務之中。「花蓮旅遊小助理」的啟用，不僅是花蓮觀光服務升級的重要一步，也為香港-花蓮直飛航線以及即將於114年11月13日開航的仁川-花蓮直飛航線的國際旅客提供了強大的旅遊資訊支援。
圖／花蓮縣政府提供
該系統支援中、英、日、韓、越南、印尼、泰、粵等語言等多國語言，整合花蓮旅遊景點介紹、交通指引、活動資訊、住宿與美食推薦等功能，並且提供景區深度導覽內容、店家google map資訊或是遊程商品連結等。旅客可透過文字或是自然語言對話方式，即時獲得個人化的旅遊建議與協助，無論身在何處，皆可以依照使用者的實際位置，提供相對應的天氣資訊、交通方式、旅遊建議等，大幅提升使用體驗與服務效率。
圖／花蓮縣政府提供
處長余明勲指出，經過數月的測試與系統優化，AI智慧客服已正式上線，可搜尋關鍵字「花蓮旅遊小助理」，除了方便國內外旅客使用，也能提供國內外旅行社做為規劃遊程商品的參考。此外，縣府也將透過使用者行為大數據分析，蒐集精準的旅客需求及旅遊傾向，提供花蓮觀光產業發展方向的參考依據，並開發更加貼近旅客的遊程協作服務，讓花蓮不僅是旅人嚮往的目的地，更是高度旅遊友善的城市。
