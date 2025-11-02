花蓮縣政府推動永續農遊創新 第四屆「體驗活動金質獎競賽」開放報名 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】為持續推動花蓮休閒農業轉型升級，引領在地產業邁向永續發展，花蓮縣政府農業處舉辦的「體驗活動金質獎競賽」邁入第四屆，即日起開放報名至11月3日止。今年競賽以「低碳永續、食農教育」為主軸，並升級導入國際關注的ESG（環境、社會、治理）永續框架，鼓勵業者以創新思維設計兼具地方特色與市場潛力的農遊體驗遊程，打造花蓮專屬的永續旅遊品牌。

花蓮縣政府推動永續農遊創新 第四屆「體驗活動金質獎競賽」開放報名 - https://www.watchmedia01.com

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有全台最純淨的自然環境與最具人情溫度的農業風貌，是推動永續農遊的理想基地。縣府多年來積極推動休閒農業升級，從食農教育、社區共創到品牌整合，逐步串聯山海之間的體驗能量。她強調，永續旅遊的核心不僅是環保與減碳，更在於促進土地、社區與旅人之間的良性循環，實踐「旅遊帶動地方、體驗回饋土地」的精神。透過「體驗活動金質獎競賽」，縣府期盼激發青年與在地業者的創意，共同打造兼具美學與責任的花蓮農遊品牌，展現花蓮的永續實力。

廣告 廣告

自111年首度舉辦以來，「體驗活動金質獎競賽」已成為花蓮推動農遊產業升級的重要平台。縣府透過專業輔導、培力課程與跨域合作，提升在地農遊體驗的深度與品質。自第三屆起導入跨區域串聯機制，鼓勵業者共同開發半日至兩日多樣化遊程，推動地方品牌整合與區域共榮。今年更進一步納入ESG評比指標，引導業者從低碳環保、社區參與及友善治理等面向落實永續行動，讓「綠色旅遊」從理念走入實踐，讓旅客真實感受花蓮農遊的永續力量。

花蓮縣政府推動永續農遊創新 第四屆「體驗活動金質獎競賽」開放報名 - https://www.watchmedia01.com

本屆競賽對象涵蓋花蓮縣內五大休閒農業區、各鄉鎮農會及五大農遊軸帶業者，包括：「翠綠軸帶」的秀林、新城、花蓮及吉安；「碧藍軸帶」的壽豐、萬榮及鳳林；「琥珀軸帶」的瑞穗與光復；「黃金軸帶」的玉里、卓溪及富里；以及「湛藍軸帶」的壽豐濱海段與豐濱等地。參賽團隊須設計半日以上農遊體驗遊程，串聯兩家以上業者合作，並導入「永續實踐菜單」概念，從減碳措施、環境友善到社區共榮等面向，展現花蓮農業旅遊的創新能量。

農業處長陳淑雯指出，今年評選特別強調「永續作為的可見度」，如在地食材使用比例、減塑行動成效、交通碳減方案及社區回饋機制等，希望引導業者將永續理念轉化為具體行動，讓旅客親身體驗「綠色旅遊」的價值與溫度。

優秀團隊將可獲最高新臺幣2萬元獎勵金，前三名團隊另可獲得縣府與「農業易遊網」合作製作的專屬短影音宣傳資源，協助在多平台曝光、提升品牌知名度與市場競爭力。所有參賽者均可獲得專業顧問輔導，協助優化提案與執行成效。頒獎典禮與成果展示活動預計於12月2日在花蓮火車站舉辦，邀請民眾共同見證花蓮永續農遊的創新成果。

花蓮縣政府誠摯邀請縣內農遊業者踴躍參與，以創意與行動展現花蓮農業旅遊的永續魅力，攜手打造兼具國際視野與地方溫度的永續農遊新風貌。徐縣長表示，縣府將持續陪伴業者成長，從政策、行銷到輔導全面支持，讓每一場體驗都成為「與土地共好」的故事，讓更多人走進花蓮、認識花蓮、愛上花蓮。