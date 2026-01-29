花蓮縣政府攜手中央深化紫絲帶社區防暴量能 打造社區守護網

花蓮縣政府辦理「衛生福利部一一五年度紫絲帶社區認證三部曲教育訓練」。(花蓮縣政府提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣政府為強化社區初級預防工作成效，落實以社區為基礎的暴力防治網絡，配合衛生福利部推動「紫絲帶社區初級預防認證獎勵計畫」，二十九日在花蓮縣政府青年發展中心辦理「衛生福利部一一五年度紫絲帶社區認證三部曲教育訓練」，透過中央與地方攜手合作，持續為第一線社區防暴人員充電，厚植社區守護力。

花蓮縣政府表示，為掌握社區初級預防工作的實際成效，並積極培力與擴大社區組織參與，特別推動「紫絲帶社區初級預防認證獎勵計畫」，透過制度化認證機制，引導社區建構穩定且可持續的防暴網絡。縣政府指出，一一三年全國共有四十二個社區發展協會提出申請，經審查後，有四十個社區通過認證，顯示各地社區對防暴工作投入度與成熟度逐年提升；一一四年認證審查作業亦刻正進行中，整體制度持續深化與擴展。

廣告 廣告

此次活動，花蓮縣政府社會處社工科長江馨婷親自帶隊，結合社會處業務人員及轄內社區發展協會幹部，共計八名人員全程參與兩梯次訓練，從制度架構、指標內涵到實務操作進行系統性學習與討論。

江馨婷表示，此次教育訓練的核心目標，在於協助各直轄市、縣（市）政府落實紫絲帶社區認證獎勵計畫，並強化所轄社區發展協會完成一一五年度自評與認證作業的能力，讓社區能透過制度化工具檢視自身防暴行動的深度與廣度，持續優化在地初級預防工作。

花蓮縣政府強調，社區是防治暴力最前線的關鍵力量，也是最貼近民眾生活的守護網絡，未來將持續與衛生福利部及台灣福利厚生學會密切合作，陪伴轄內社區穩健推動紫絲帶認證機制，逐步建構更完整、更有韌性的社區安全網，讓花蓮成為一個讓人安心生活、放心依靠的幸福家園。