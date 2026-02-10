花蓮縣政府攜手台積電慈善基金會協助光復弱勢家庭住宅修繕

花蓮縣政府社會處長陳家富與台積電慈善基金會執行長彭冠宇前往光復鄉，為協助清理志工的「抹布超人」加油打氣。(花蓮縣府社會處提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣政府表示，台積電慈善基金會執行長彭冠宇十日代表董事長張淑芬前往光復鄉，實地了解受災民宅修繕成果，並為協助志工「抹布超人」加油打氣。

花蓮縣政府社會處表示，光復鄉經濟弱勢民眾房屋修繕是民眾返家的「最後一哩路」，春節前能否返回安全住所是復原關鍵，因私有房舍修繕涉及法規與資源限制，政府直接投入仍有其界線，縣府主動扮演平台角色，持續盤點需求、媒合企業與公益團體投入協助。

花蓮縣政府社會處長陳加富表示，感謝台積電慈善基金會災後應允協助，陸續完成兩波次光復鄉經濟弱勢民宅修繕以及清潔整理工作，以實際行動為災區帶來安定與希望。

基金會執行長彭冠宇表示，志工對於災區協助具有相當高的熱誠，更必須透過跨單位合作、建立SOP流程，才能在最高救災效率下，盡早讓更多家庭能早日重返安全、安心的生活環境。

陳加富指出，縣府將持續依據災區實際需求，整合各界善心資源，除善款發放慰問金，也媒合公益團體協助民宅修繕與店家復業，多管齊下協助民眾恢復生活。

陳加富強調，此次除台積電慈善基金會外，縣府感謝所有協助單位，包含慈濟、世界華人工商婦女企管協會、國際獅子會與工信工程等眾多公益、宗教及企業單位，以及熱心人士的持續協助，無論是修繕、物資或關懷等對災區的投入，陪伴鄉親走過災後重建的關鍵階段。