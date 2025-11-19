花蓮縣政府攜手H2U永悅健康「健行筆記」暢玩花蓮山海騎遇記 自行車尋寶為觀光復甦注入創新活力

【警政時報 司徒／臺北報導】花蓮縣政府攜手H2U永悅健康，全新推出「2025花蓮山海騎遇記」系列活動，於11月1日在鯉魚潭舉辦盛大的「自行車日暨活動記者會」，正式宣告為期一個月的自行車尋寶任務活動。在花蓮甫經歷九月底風災挑戰之際，這場活動的舉辦更被賦予了協助在地觀光產業加速復甦的深刻意義。記者會現場吸引超過150位預先報名民眾，搶先體驗單車環潭與數位尋寶的樂趣，成功為活動揭開序幕。

自行車日暨活動記者會。(圖/H2U永悅健康 提供)

本次活動的核心技術來自H2U永悅健康的「健行筆記App」。這不僅是「健行筆記」首次將其成熟的數位尋寶模式大規模應用於自行車活動，更象徵著平台成功從山林健行跨足到自行車觀光旅遊的全新里程碑。其GPX軌跡追蹤技術徹底改變傳統集章模式，騎士們無須再為了尋找蓋章點而騎騎停停，GPS會自動感應並完成集章。這種流暢無斷點的設計，讓參與者能百分之百沉浸在花蓮的山海美景中，為單車旅遊市場樹立了全新的體驗標竿。

動代言人-Linda。(圖/H2U永悅健康 提供)

隨著活動啟動後為期一個月（即日起至11月30日）的「花蓮山海騎遇記」主活動也正式對全國民眾開放。為了將線上活動的熱度實質轉化為地方經濟的動能，永悅健康團隊深入在地，規劃完整的尋寶挑戰。

