花蓮縣政府現勘吉安鄉秧苗低溫災損 將爭取天然災害現金救助

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】受115年1月連續冷氣團影響，吉安鄉水稻秧苗陸續出現低溫受害情形。花蓮縣政府高度關切，於2月2日邀集花蓮區農業改良場及農糧署東區分署組成勘災小組，前往吉安鄉進行現地勘查，掌握實際災損狀況。

經現勘發現，受低溫影響，部分秧苗出現葉片黃化、生長不良及缺株等情形，初步估計受害約6千箱秧苗，平均損害程度約20%。縣府將依《農業天然災害救助辦法》相關規定，彙整災情資料後提報農業部，積極爭取公告辦理農業天然災害現金救助，以降低農友損失。

農業處指出，近期氣溫仍有波動，建議秧苗農友持續加強防寒管理，可利用不織布或塑膠布等方式保溫，並注意水分控制，避免低溫期間過度灌水影響根系；如已出現缺株，應待氣溫回穩後再行補植，並依農改場建議採取溫和管理措施，協助秧苗恢復生長。

縣府提醒，農友如發現農作物因天然災害導致生長異常，應主動向所在地公所通報，並善用農業部「農產業天然災害現地照相APP」即時拍照紀錄受災情形，以利後續認定作業；同時也請各公所協助勘查受災田區，協助農友儘早復耕並維護申請救助權益。