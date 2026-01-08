花蓮縣政府說明敬老愛心計程車補助 新制尚待預算審議後公告施行

花蓮縣政府原規劃一一五年起擴大服務規模及敬老愛心計程車增加至每月補助一五00點。八日發布新聞稿表示，因民眾詢問踴躍，統一說明新制辦理進度。有關花蓮縣政府敬老愛心計程車計畫，花蓮縣政府正在進行流程、設備及法規調整中，將待一一五年度預算審議確定後進一步正式公告施行，目前仍維持每月上限補助額度一,000點(元)。

花蓮縣政府說明，計畫擬自今年起簽約對象增至十三家計程車行(隊)、計八00輛計程車提供服務，每月上限額度一,000點(元)，將調升每月上限額度至一五00點(元)。補助花蓮縣輛十五歲以上長者及身心障礙者搭乘簽約車行車輛，即可享有單趟車資70％補助（見圖）。

縣政府社會處長陳加富表示，花蓮受限於地形限制，敬老愛心計程車隊補助計畫政策攸關花蓮縣六十五歲以上長者及身心障礙朋友之交通權益。一一三年開辦首年使用人次即達四十一萬人次、一一四年估計突破九十萬人次，顯見契合民眾需要。縣府一向秉持審慎原則規畫辦理，除持續蒐集各界建議以外，亦須就財政負擔、實際使用情形及政策公平性進行整體評估，期能在兼顧民眾需求與制度永續的前提下研議最適切之方案，待相關法定程序完後，縣府將於第一時間透過官方網站、新聞稿及相關管道對外說明，確保資訊公開透明。

花蓮縣政府也再次感謝鄉親的理解與耐心，未來將持續關注民眾使用情形滾動式檢討相關政策，提供更完善、貼近需求的福利服務。

其他詳細資訊請洽花蓮縣府社會處官網：https://reurl.cc/1kO698