花蓮縣政府說明一一四年馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶住宅補貼作業規定災民購屋貸款

花蓮縣政府針對外傳報導「政府提供災民購屋貸款購買外縣市房子」引發民眾疑義，花蓮縣政府經事實查核澄清，中央補助購屋貸款利息補貼未區分縣市，說明如下：

花蓮縣政府說明，經查內政部「一一四年馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶住宅補貼作業規定」，受災戶申請購屋貸款利息補貼之住宅並無限制住宅坐落地點，縣府同時誠摯歡迎鄉親根留花蓮，共同重建家園。縣府補充說明，申請重購住宅貸款利息補貼者以購買住宅成屋為限，不得購買預售屋，且所購住宅限為一一四年九月二十三日(含)以後完成建物所有權移轉登記之中古屋或新屋，並以建物所有權狀(或建物登記簿謄本)之登記日期為準，請有意願之鄉親洽八大公股銀行、全國農業金庫及農漁會信用部、花蓮一信及花蓮二信辦理。

縣政府指出，歷次全國重大災害，例如近年0二0六與0四0三震災，均由內政部報請行政院核定住宅補貼方案，辦理重建(購)住宅利息補貼，利息補貼之貸款額度上限為三五0萬元，年期最長可達二十年，並有其他如修繕貸款利息補貼、租金補貼及臨時安置等配套措施併行。

縣府將持續提供受災戶必要協助，請洽花蓮縣政府官網查詢或致電縣民服務專線1999。