花蓮縣政府辦理職災勞工支持團體 給予職災勞工復原力量

花蓮縣政府社會處為為鼓勵職災勞工重返職場，自一一一年起每年辦理「職災勞工支持團體」，幫助職災勞工及家屬抒發壓力並強健心靈支撐，今年職災勞工支持團體活動登場，主題為「遇見植物、癒見自己」，希望透過活動給予職災勞工及家屬身心安定的力量。

當勞工遭受職業災害時，無論是因為突發性的意外事故或是經年累月而成的職業病徵，往往需要去面對身體、心理暫時性或是永久性的傷病。不僅內心徬徨無助，更需要同時面對失去收入、勞資爭議等問題，其中的辛苦與煎熬對職災勞工來說無疑是更大的壓力。

花蓮縣政府持續結合縣內事業單位共同舉辦職災勞工支持團體活動，皆與花蓮縣在地企業合作（見圖），今年與花蓮縣私立沛恩居家式服務類長期照顧服務機構合作辦理，花蓮縣私立沛恩居家式服務類長期照顧服務機構更榮獲花蓮縣政府今年度「花縣幸福 友善職場」特優事業單位獎獎，期待透過本次活動協助遭遇職業災害勞工，在面對職傷調適、職涯中斷或復工困境時能夠重拾信心，早日回歸社會和職場恢復自立，並創造友善職災勞工的職場及勞資雙贏的成果。

本次團體中邀請門諾醫院壽豐分院溫勇勝臨床心理師及陳宣安臨床心理師擔任團體領導者，以協助罹患職業傷病，或者是遭遇職災事故的勞工，透過臨床心理師的帶領，藉由植物作為中介媒材來進行舒壓與自我療癒，並藉由放鬆技巧的引領，學習自我照顧，且搭配繪畫進行經驗整理。

社會處長陳加富表示，勞工遭遇職業災害後，除了身體的痛楚、漫長的醫療及艱辛的復健過程，更須面對巨大的心理壓力及創傷。期望透過本次活動的課程與植物媒材的引導，幫助職災勞工減輕身心負擔，協助職災勞工達到心靈的平穩與提升自我價值，並且透過團體相互傾訴、支持與陪伴的特色，陪伴職災勞工一同走過人生關卡，讓職災勞工能夠有勇氣與機會重新面對未來。花蓮縣政府社會處設有協助職災勞工重返職場暨個案服務服務窗口，提供職災勞工權益法令諮詢、醫療及司法資源轉介等支持及預防性服務。如有相關職業災害服務需求，可以撥打縣府社會處專線：03-8225377，以提供專業諮詢服務。