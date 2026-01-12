花蓮縣政府辦理「合理調整概念與實務」課程，即日起開放報名囉！

花蓮縣政府社會處為落實《身心障礙者權利公約（CRPD）》精神，回應多元勞動力趨勢，將於一一五年二月五日假縣政府第一會議室辦理「合理調整概念與實務」課程，透過系統化課程與實務導向的內容，協助雇主、主管與第一線專業人員正確認識「合理調整」，進而在職場中實踐真正的公平與包容。

許多人對於「平等」與「公平」常有混淆，實際上，對身心障礙者而言，給予相同的資源未必能帶來相同的機會，唯有透過合理調整，才能排除制度與環境障礙，確保每一位勞動者都能在職場中發揮所長。本次課程以「人人都一樣」為出發點，帶領學員重新思考CRPD所揭示的權利基礎與社會責任。

課程以CRPD八大原則的核心精神與意義，引導學員思考「平等（Equality）不等於公平（Equity）」的差異，進一步說明什麼是職場合理調整，包括其關鍵要素、客觀判斷標準及啟動時機。另外也將深入介紹合理調整的各階段流程、具體作法與實務案例，並提供確認清單，協助雇主、主管與專業人員在實務中有所依循。



此外，課程也將從「合理調整面面觀」出發，介紹不同障別在職場中可能需要的調整方式，讓參與者更全面理解多元需求，降低溝通落差與實務阻礙。

縣府社會處強調，推動職場合理調整不只是政策口號，而是打造友善、永續職場的關鍵行動。期盼透過本次課程，讓更多單位理解合理調整的精神與作法，將共融理念落實於日常工作環境中，讓職場成為每一位勞動者都能安心投入、共同成長的空間。

本課程報名為即日起至一一五年一月二十二日止或額滿為止，歡迎縣內義務機關及專業人員踴躍報名參加，如有問題請洽社會處勞資科，03-8239151，林佳慧小姐。