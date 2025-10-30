花蓮縣政府遭爆短時間內砸近億元買便當！災民慰助金發放也被質疑

花蓮縣政府遭質疑，不要外界熱心提供的免費熱食，竟花近億元自行採購便當。 圖：花蓮縣政府提供

[Newtalk新聞] 花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，造成19死逾百人受傷，還有5人失聯。各地熱心民眾第一時間湧入災區救災，但一度傳出花蓮縣政府阻撓甚至趕走免費替災民和志工準備熱食的「義煮團」，引起輿論撻伐。如今又爆出，花蓮縣政府不要外界熱心提供的免費熱食，竟花近億元自行採購便當，民進黨花蓮縣議員胡仁順檢視過往縣府公布的數據，發現採購便當數量根本和這筆鉅額對不上！胡仁順直言：「志工吃了這麼多花蓮縣政府的便當？？？ 難怪當時傳聞要義煮團撤離」。

災情發生不久，傳出義煮團被縣府人員阻撓、趕走；還有災民控訴，縣府一度要求要有所謂「災民識別證」才能領便當，結果外界捐贈的便當放到臭掉只能丟棄，花蓮縣政府如今又被質疑支出金額高到不合理，民進黨花蓮縣議員胡仁順在臉書PO出花蓮114年度災害準備金動支案件彙整表，特地以紅框圈出「馬太鞍堰塞湖災害－救災工作相關人員便當餐盒等」、「馬太鞍堰塞湖災害－受災民眾慰助金」這2筆支出細項，可以看到前者花了9166萬7040元，後者則是2億8000萬元。

胡仁順發文寫道：「我看了今年災害準備金、第一第二預備金使用彙整表，非常驚嚇。便當吃了近億元？！10/22決標的緊急採購便當經費，9/23至10/7共15天，是花了1560萬元，每天平均採購1萬400個便當，當時縣府表示這包括國軍、救災人員、災民、志工們，我覺得是合理的。但現在我看到的是，截至10/20共28天，縣府花了災準金9166萬7040元在救災工作相關人員便當餐盒等。若算每個便當100元，共採購了91萬6670個便當，每日平均超過3萬2千個便當！」

胡仁順指出：「以目前縣府公布過的數據，連假時一餐2.5萬個是最多的，平日約8000個。在還有慈濟、多個義煮團的情況下，為什麼會買到每天超過3萬2千個便當、花費近億元？」接著是災民慰助金的部分，胡仁順指出：「平均每戶8.5萬 6.5萬的慰問（助）金，去哪了？縣府慰助金發放是每戶5萬元，包括縣府1萬元＋捐款專戶4萬元。但縣府災準金動支了2億8千萬元在『受災民眾慰助金』中。

胡仁順續指：「若以3325戶算（賑災基金會最新擴大發放戶數），平均每戶是8萬4210元。而縣府捐款專戶則是提撥2億1857萬元作為慰問金，平均每戶是6萬5735元。錢呢？誰有拿到這麼多？」網友回應：「慰問金只有5萬，根本沒有每戶8.5萬 6.5萬便當也沒有那麼多，還是有很多義煮團在供膳，縣府數據都在騙人」、「檢調也應該查明這些款項到那去」、「難怪要把免費的義廚趕走」、「我一週三～五天都在災區，從沒吃過縣政府的便當，都是宗教團體、義煮到處發」。

