花蓮縣政府遭爆花近1億買救災便當嗆蒐證提告 胡仁順：要告來告我

花蓮縣長徐榛蔚（右）與其丈夫花蓮縣區域立委傅崐萁（左）。 圖：擷取自傅崐萁臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各地愛心志工湧入光復鄉協助災後復原，民進黨花蓮縣議員胡仁順踢爆，光復鄉受創救災期間，花蓮縣府自行採購便當竟砸了近億元，檢視過往縣府公布的數據，採購便當數量根本和這筆鉅額對不上，引發輿論譁然，花蓮縣政府隨後發聲駁斥還嗆告，胡仁順反嗆：「不用去告誰，要告來告我！」

胡仁順表示，議會定期會將展開，查看今年災害準備金動支彙整表，發現9月23日至10月20日共28天，花蓮縣府花了9166萬元在救災工作相關人員便當。若以每個便當100元換算，共採購逾91萬個便當，每日平均超過3萬2000個，以縣府公布數據，連假時一餐2萬5000個是最多、平日約8000個，且還有慈濟等義煮團支援，為何還需要採購這麼多便當？

民進黨議員張美慧也質疑，花蓮縣府匡列9100多萬元作便當使用，是如何計算，要求花蓮縣長徐榛蔚進行馬太鞍溪堰塞湖洪災專案報告，議會將網路直播。許多網友直呼，縣府光復救災採購便當花費億元，難怪不讓義煮團進去。花蓮縣府晚間發布聲明回應，採購金額都屬「開口契約」並非實際花費，依實際使用量實支實付，救災便當實際執行金額為4092萬元。

花蓮縣府指稱，救災期間，村鄰長、救災人員等每日便當需求量為3000個，初期大量志工湧入，連假期間當日破萬人，累積人數超過40萬，各單位皆全力滿足災民、救災人員及志工餐食需求。對於外界傳言阻擋義煮團，花蓮縣府再次澄清，與多個義煮團體、義廚群組密切合作，提供災民及救災人員熟食。

花蓮縣府警告，呼籲外界理性看待救災工作，勿以錯誤資訊製造社會混亂。面對網路不實訊息，請鄉親以縣府及中央官方發布資訊為準，切勿輕信或轉傳，以免誤導視聽、打擊第一線救災同仁士氣。對於蓄意造謠者，縣府將依法蒐證，依《災害防救法》第53條及《社會秩序維護法》第63條嚴辦，以正視聽、維護公信。

對此，胡仁順指出：「縣府給議員的數字，標題是『114年度災害準備金動支案件彙整表』，且『截至114年10月20日』。在便當這欄，就是寫著9166萬7040元，任誰看都會如此解讀。全表格列出的都是已執行或是發包金額，如果這行是匡列預算，本就應該特別註明，並加註使用狀況。

胡仁順續指：「若真如縣府所澄清，今天的問題就是出在縣府做事極不精準、無法提供即時正確數字。」他並強調：「不用去告誰，要告來告我！若有網友因這篇被告，請來找我。對了，匡列9100萬的意思就是，買便當可以買到9100萬元。這種匡列法合理嗎？」

