花蓮縣政府0923光復馬太鞍溪堰塞湖災害慰問金申請至12/19
為關懷協助0923馬太鞍堰塞湖災害導致生活嚴重受影響之家戶，花蓮縣政府自114年10月3日起啟動慰問金發放作業，於光復鄉大同活動中心、鄉立圖書館、光復國小、大全活動中心、太巴塱東北社區活動中心、光豐農會、鳳林鎮長橋里活動中心及萬榮明利村活動中心等地發放設籍及實際居住者每戶5萬元慰問金。
10月4日至31日移至光復鄉光豐農會2樓及花蓮縣中區社福中心1樓辦理，11月起案件由本府光復重建中心接續受理迄今。
截至12月12日止，慰問金已發放為4,470戶，其中除了設籍家戶已發放3,398戶外，實際居住者亦已發放1,072戶，提供受災害影響鄉親經濟支持。花蓮縣政府表示，自11月迄今慰問金申請案件未達30件，且案件大多為重覆申請，顯現符合資格者多已領取慰問金，階段性任務已結束，轉而進入復原重建階段，慰問金受理將於12月19日截止，本府將於截止日後儘速完成審查並辦理結案。
縣長徐榛蔚表示，此次慰問金是縣府與社會各界共同凝聚的愛心資源，期盼能在災後幫助真正需要協助的家庭，也感謝鄉親在發放期間的體諒、配合與耐心，縣府將持續陪伴災區重建，也會確保每一筆款項將運用於最需要的民眾，同時感謝所有善心人士的支持，讓這份溫暖得以延續。
