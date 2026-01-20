花蓮縣新任警察局長交接 徐榛蔚盼加強打詐、維護治安

花蓮縣長徐榛蔚(右二)今主持縣警局卸、新任局長交接典禮，在警政委員李謀旺(左二)監交下，將印信交給新任局長范織坤(右一)。(記者王錦義攝)

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣警察局今天(20日)舉行卸、新任局長交接典禮，由警政署警政委員李謀旺監交，新任局長范織坤走馬上任，縣長徐榛蔚期許范織坤到任後，帶領警察局全體同仁做好各項警政工作，打詐是社會大眾共同目標，也是重要的治安工作，應持續加強打擊詐欺集團力道，並依年齡、性別及地區特性進行分眾宣導，提升縣民防詐意識，全力守護民眾財產安全。

縣警局指出，前局長陳百祿調任高雄市政府警察局督察長，新任局長范織坤是中央警察大學60期行政警察學系畢業，中華大學經營管理研究所碩士，歷任苗栗縣警局竹南分局第五組長、苗票分局長，台東縣警局關山分局長，屏東縣警局內埔分局長，南投縣警局主任秘書，警政署保安組保安科長、台北市警局文山第二分局長、信義分局長、大安分局長、警政署保安組副組長及組長等職。

縣長徐榛蔚致詞時先是肯定前局長陳百祿任內表現卓越，並介紹新局長范織坤從基層做起的經歷，一路從苗栗、新竹、屏東、台東、新北及台北等繁重區到警政署，資歷相當完整。期許新局長持續加強打擊詐欺集團力道，提升縣民防詐意識，並要求2月份有9天的年節假期，「加強重要節日安全維護工作」即將到來，請警察局統合義警、民防及友軍單位等維安力量，加強各項犯罪查處及預防作為，讓民眾可以安心、快樂過個好年。

徐榛蔚感謝警消同仁不辭辛勞的打詐、緝毒、掃黑以守護地方治安， 強調說，由於基層員警工作辛苦，縣府相當重視他們的福利、權益及工作環境的設施設備，呼籲各分局長、分駐所長、科長等中高階主管，務必確實提出所需的設施設備，讓基層警員在充足的設備、精良配備與優質的工作環境，成為人民的保母守護鄉親。

花蓮縣警察局新任局長范織坤今天就職。(記者王錦義攝)

