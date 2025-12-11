花蓮縣明年400多億預算竟未列入「光復災後重建」 議長張峻爆氣：「乾脆不用幹了」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流造成光復鄉等地嚴重受創，然而花蓮縣政府編列明年度預算超過400億，且花蓮縣因財劃法可望增加上百億財源，卻未編列光復鄉洪災重建經費，讓出身自光復鄉的花蓮縣議長張峻怒轟，如果他沒辦法繼續監督、捍衛光復鄉這一次受災的權益，那他乾脆不用幹了、以後也不選了！

花蓮縣議長張峻怒轟，如果他沒辦法繼續監督、捍衛光復鄉這一次受災的權益，那他乾脆不用幹了、以後也不選了！（圖／取自臉書）

張峻指出，光復鄉923洪災至今已經超過兩個多月，19位鄉親罹難、5位失蹤，24個家庭破碎；全鄉超過2千多戶民宅被泥水淹沒或重度受損，許多人的家園、財產、一輩子的心血，在短短幾個小時內全毀。但最讓人難以接受的是，縣長徐榛蔚到現在從來沒有對這24個家庭，也沒有對所有受災鄉親做出任何正式、公開的道歉；政府連最基本的態度都沒有，這樣的做法沒有人能接受。

廣告 廣告

張峻表示，更遺憾的是，縣政府送到議會的115年總預算裡沒有災後重建經費、沒有把各鄉鎮市公所的統籌分配稅款增加額編進去。這意味著房子修不起來、農地恢復不了、商家站不起來，重建根本無法啟動，受災鄉親只能停在災難發生的那一天。

張峻更失望表示，縣政府不面對問題、不趕快重編預算，卻不停發新聞稿、丟聲量、營造氛圍，好像只要媒體寫一寫，重建就會自己發生；甚至動員部分議員在外面攻擊議會、攻擊關心災民的人，只為了幫縣府掩飾「沒有編預算」這件最根本、最關鍵的問題。

張峻呼籲縣府，不要再用新聞稿代替行動、不要再用攻擊代替面對；請立刻完成預算修正，啟動真正的重建，讓受災家庭看到希望，看到未來。

災民不能再等，他強調「光復需要的，是行動、是負責、是道歉，而不是空話。」

更多FTNN新聞網報導

水電要自費修了？林楚茵點名徐榛蔚：放生災民真綁樁

怕被罵乾脆躲起來吹冷氣？花蓮議員痛批徐榛蔚：妳的處長都被罵到哽咽了

徐榛蔚又挨轟擺拍…搶賴清德面前「借鏟子鏟2下」 縣府說話了

