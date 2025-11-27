花蓮縣模範農民表彰活動登場 農友齊聚見證花蓮農業逆境中再創輝煌

在極端氣候、連年天災與全球政經局勢不穩的挑戰下，花蓮農業依然展現驚人的韌性與活力。農友們以踏實務農的專業態度、持續精進的技術，以及對土地的深厚情感，讓花蓮農業在逆境中依舊穩健前行、綻放光芒。

二十七日花蓮縣政府為向這份堅持與付出致上最高敬意，在花蓮美侖大飯店舉辦「一一四年度花蓮縣模範農民表彰活動」，由花蓮縣長徐榛蔚頒獎，與農友一同分享榮耀時刻（見圖）。今年共有七十四位模範農民接受公開表揚。他們分別在稻作、蔬果、茶葉、畜牧、林業、休閒農業等領域皆有卓越表現，更是花蓮農業轉型升級的重要力量。縣政府頒發二十二座感謝獎座給各農業輔導單位，肯定其在田間第一線提供技術支持、專業指導與資源整合的貢獻，展現花蓮農業公私協力、共同耕耘的成果。

縣長徐榛蔚表示，花蓮近年在農業發展上展現強韌能源與亮眼成績，無論是縣府、各級農會、產銷班、家政班、社區組織或在地農友，大家同心協力，讓「花蓮農業金字招牌」持續閃耀。許多農友以專業、熱情與堅持，在全國競賽中屢屢奪金，更在國際比賽獲得金牌肯定，將花蓮的優質農產推到世界舞台。縣府長期投入專業培訓、人才培力及國內外交流補助，讓農民在技術、品牌與視野上持續向上提升，也讓花蓮農業在教育、文化與各領域展現更深厚的實力。

徐縣長指出，花蓮直飛韓國仁川航線開通後，雙邊往返僅需一五0分鐘，未來縣府除持續強化國際交流，支持農會及農友走出國門，將花蓮的好山好水與優質農產品推向更大的海外市場。除了持續參加東京食品展、新加坡、英國等國際展會外，更將規劃赴韓國進行農業行銷。她提到，花蓮即將於二0二六年迎來世界俱樂部龍舟錦標賽與國際少年運動會，屆時各國好手齊聚花蓮，讓世界看見台灣，也看見花蓮。

值得一提的是，今年的表彰活動也將多項國際級、國家級與縣級評鑑成果一併呈現。包含榮獲二0二五英國美食大賞（Great Taste Awards）三星獎、日本二0二五世界綠茶大賽最高金賞 等國際獎項；以及臺灣稻米達人選拔金、銀牌、「全國十大神農」、「臺灣咖啡分類分級評鑑」等重要國家級獎項。花蓮縣內亦有多項地方評鑑表現亮眼，包括花蓮西瓜、花蓮文旦、蜜香紅茶、花蓮精品咖啡、苦茶油評鑑等獎項，皆展現花蓮農產品在產地、品質與品牌力上的高度認同。