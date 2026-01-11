花蓮縣消防局慶祝消防節 成果展現

花蓮縣消防局舉辦一一九消防節慶祝活動，邀請花蓮縣民共同慶祝專屬消防人的重要節日。(花蓮縣消防局提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣消防局與新竹凱蒂扶輪社提前在花蓮縣臺灣原住民族文化館共同舉辦一一九消防節慶祝活動，邀請花蓮縣民共同慶祝專屬消防人的重要節日。

花蓮縣消防局表示，活動中舉行一一四年義消榮退人員、鳳凰獎人員及消防績優人員表揚頒獎典禮，藉以感謝、肯定全體打火兄弟姐妹們，長期以來無怨無悔守護鄉親安全的辛勞，場面溫馨。

消防局指出，今年的慶祝活動中，新竹凱蒂扶輪社特地安排多組表演節目，包含自日本遠道而來的表演團體，以及來自花蓮、新竹在地的優秀團隊輪番演出，透過音樂及舞蹈慰勞身處第一線同仁的辛勞，也期望激勵更多消防與義消夥伴持續精進專業，共同守護花蓮縣民生命財產安全。

除了表演活動外，花蓮縣消防局在活動會場展示各項車輛裝備器材，讓民眾能夠近距離了解消防工作內容，消防局表示，透過公開展示車輛裝備器材，不僅展現近年消防建設成果，也強化全民防災意識。

消防局強調，此次活動除感謝及肯定全體打火兄弟姐妹們，長期守護鄉親安全的辛勞，經過歷年來不斷的努力扎根，各項成果如今都陸續開花結果。

消防局表示，感謝花蓮縣以及中央資源持續挹注，消防局今後將不斷充實車輛、裝備器材與救災人力、精進各項專業救災救護技能、更新救災基地、深耕民眾防災意識，共同建構花蓮成為最安全最有保障的城市。