花蓮縣消防局水璉分隊廳舍新建工程動土

花蓮縣消防局水璉分隊廳舍新建工程舉行動土典禮，花蓮縣長徐榛蔚與地方各界一起見證與祝福下正式啟動。(花蓮縣消防局提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣消防局水璉分隊廳舍新建工程八日舉行動土典禮，花蓮縣長徐榛蔚與地方各界一起見證與祝福下正式啟動。

花蓮縣消防局表示，本案基地面積二千三百八十七平方公尺，規劃為地上三層建築，總樓地板面積一千五百一十平方公尺，由中華民國紅十字會慷慨捐贈經費興建，不僅象徵社會力量對花蓮消防工作的支持，更體現民間團體與政府攜手守護公共安全的深刻關懷。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣消防局水璉分隊廳舍的新建，是繼豐濱分隊完成後的「最後一塊拼圖」，對於強化台十一線海岸線的救災功能具有重要意義。

徐榛蔚指出，感謝紅十字會在０二０六地震後長期對花蓮的援助，從支持中繼屋新建，到即將動土的和平多功能中心，以及此次水璉分隊廳舍工程，對花蓮自主救災能量的提升給予許多幫助，捍衛東台灣的救災救援能量。

消防局表示，水璉地區位處花蓮台十一線重要門戶，是南北向人車往返必經之處，也是山海交會的特殊地區，周邊地形複雜，居民分布於山地與聚落之間，近年車流量與旅遊需求提升，使救護與救災任務量逐年增加。

由於現有水璉分隊廳舍老舊、空間不足，不論是車輛停放、裝備儲存或人員休息空間皆不敷使用，已無法因應多元且高頻的勤務需求，新的廳舍落成後，將能提供更充足的救災空間與更完善的勤務環境，顯著提升消防應變能量，守護山海之間的每一位居民與旅客。

花蓮縣消防局長吳兆遠指出，水璉分隊肩負山區急難救助、道路救援、海邊緊急事故等多元任務，加上台十一線近年交通頻繁，使救護案件需求持續攀升。

新建三層廳舍將配置完善的車庫空間、器材間、勤務辦公室、教育訓練空間及改善後的休息區，使消防人員能在更安全、完善的環境中執行勤務，建築動線也依照消防救災需求精心規劃，可縮短出勤反應時間，提高緊急事故的到達效率，讓民眾能獲得更即時的協助。