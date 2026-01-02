花蓮縣消防局第二大隊水璉分隊一氧化碳宣導

花蓮縣消防局水璉分隊為強化民眾防範一氧化碳中毒觀念，主動深入轄內住宅及聚落進行宣導。(花蓮縣消防局提供)

記者林中行／花蓮報導

冷氣團一波波，氣溫急凍，花蓮縣消防局水璉分隊為強化民眾防範一氧化碳中毒觀念，特地結合社區資源，主動深入轄內住宅及聚落進行宣導，提醒民眾冬季用火、用電、用瓦斯頻率增加，稍有不慎即可能引發火災或一氧化碳中毒事故，務必提前檢視居家環境，做好防火準備，安心迎接新年。

花蓮縣消防局表示，此次宣導內容主要著重於居家火災預防及一氧化碳中毒防範，包含燃氣熱水器正確安裝位置、保持室內通風、避免密閉空間燃燒炭火，以及電器設備不超載、不老舊等安全觀念。

消防局指出，全台氣溫急凍，許多民眾門窗緊閉，消防局提醒民眾，烹煮或祭祀時應有人看顧火源，外出或就寢前務必確認瓦斯及電源是否關閉，並鼓勵裝設住宅用火災警報器，以利第一時間發現異常、降低災害損失。

消防局強調，隨著寒流來襲，民眾常緊閉門窗禦寒，更增加一氧化碳中毒風險，若出現頭痛、暈眩、噁心等不適症狀，應立即停止使用相關設備、開窗通風並迅速移至空氣流通處，必要時撥打一一九請求協助，期盼全民共同落實防災觀念，讓居家環境更加平安順遂。