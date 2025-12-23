花蓮縣消防局辦理壽豐興東回收場搶救演練

花蓮縣消防局辦理搶救演練，使消防人員熟悉場所特性，並加強與場方人員之聯繫與協調機制。(花蓮縣消防局提供)

記者林中行／花蓮報導

為強化消防人員對資源回收場域災害特性之認識，花蓮縣消防局第二大隊壽豐分隊前往壽豐鄉興東回收場辦理搶救演練。

花蓮縣消防局表示，由於今年花蓮有多場垃圾回收場發生火警案例，故此次演練模擬情境為，回收場內因電焊作業不慎發生火災事故之應變處置，藉由先前案例檢討與實地演練熟悉場地環境及搶救動線。

消防局指出，此次演練共出動水箱車、化學車、救護車各式車輛三台及消防人員五人，並邀請興東回收場管理人員共同參與，到達現場後先與現場管理人員共同巡視場區並逐一介紹各類回收物擺放位置、重型機具數量並針對現有救災量能研討搶救戰術及火災預防作為。

此外，由於回收場火災屬於環境複雜且潛藏火災風險，常因堆置廢棄物層層堆疊，造成悶燒不易撲滅、濃煙及有毒氣體大量生成，特別透過此次實地演練，使消防人員熟悉場所特性，並加強與場方人員之聯繫與協調機制，以利災害發生時迅速掌握狀況、有效控制火勢。

消防局表示，壽豐分隊抵達後進行火勢評估、安全管制與水線部屬，隨即調度大型機具採取防禦戰術部署，使用水線灑水侷限火勢，同時運用熱顯像儀進行熱點確認，以最有效率的方式控制火勢。此外演練過程中亦針對現場動線、重型機具調度、水源佔據供應及防護裝備使用等進行實作演練。

消防局強調，本局責成各分隊定期舉辦各式災害搶救演練，以促進各分隊提升不同災害搶救應變能力，培養當災害時同仁執行搶救時之默契，期許外勤消防人員能藉由定期舉辦之各種搶救演練，熟悉各項搶救流程、各類消防器材使用，並保障民眾生命、財產安全。