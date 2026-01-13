花蓮縣消防局辦理豐田統冠大賣場春安搶救演練

因應春節將至年節採買人潮逐漸湧現，花蓮縣消防局壽豐分隊前往壽豐統冠大賣場辦理搶救演練。(花蓮縣消防局提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣消防局十三日表示，因應春節將至年節採買人潮逐漸湧現，為確保大型賣場公共安全，花蓮縣消防局第二大隊壽豐分隊前往壽豐鄉豐田統冠大賣場辦理搶救演練，模擬賣場發生火警之搶救情境以及強化消防人員與賣場員工之協同應變能力。

花蓮縣消防局表示，此次演練以賣場內部囤貨區突然發生火災為情境，因火載量大且多為易燃的可燃物，火勢快速蔓延造成濃煙瀰漫與人員緊急避難需求。

消防局指出，演練情境為壽豐分隊接獲通報後，立即派遣消防各式車輛與人員趕赴現場，迅速建立指揮體系，展開火場管制、室內搜尋、滅火射水及人員引導疏散等搶救作業，同時與賣場防火管理人員合作，確認人員動線與避難空間狀況，確保民眾疏散安全。

廣告 廣告

演練過程前與賣場人員實際走訪賣場各樓層及出入口動線，確認避難通道、緊急照明及消防設備運作狀況，並驗證緊急狀況下顧客與員工可否迅速、有序撤離的可行性，以確保火災發生時能迅速引導民眾安全撤離。

消防局強調，此外搶救演練中，消防人員依現場狀況進行滅火與搜索作業，並配合場內空間配置調整部署方式，同步掌握火勢與人員動態，確保整體搶救行動順利進行，藉此提升面對大型賣場突發火警時的應變與處置能力。

消防局表示，大型賣場屬高火載量之場所，現場面積廣大且貨架林立，並有全時用電之冷藏電器設備，若發生火警可能造成快速延燒的情形，冀望藉此救災組合訓練機會，讓賣場員工更加熟悉通報程序及疏散顧客，有效將生命財產損失降至最低。