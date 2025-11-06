花蓮縣環保局攜手水泥業共推減碳與污染防制

花蓮縣環境保護局舉辦「精進空氣污染防制方案水泥業空污減量協談會議」，邀請轄內水泥業者及多位環境專家參與。(花蓮縣政府提供)

記者林中行／花蓮報導

為因應氣候變遷所帶來的環境挑戰，並強化地方空氣品質管理，花蓮縣環境保護局特舉辦「精進空氣污染防制方案水泥業空污減量協談會議」，邀請轄內水泥業者及多位環境領域專家參與交流與研討。

花蓮縣環保局表示，水泥產業高度依賴原物料與燃料，在製程中易產生空氣污染物與溫室氣體。面對環境部逐步強化的空氣污染排放標準和碳費制度，花蓮縣環保局展現積極作為，針對轄內水泥廠推動各項監測與調查工作，全面掌握污染現況，朝向「減碳與減污兼顧」的政策目標邁進。

環保局指出，依檢測調查結果顯示，水泥廠在原物料與燃料的選用及品質控管方面仍有進一步優化空間，若未妥善控管，不僅可能對環境造成負擔，也可能影響製程穩定運作。

環保局強調，製程操作程序與排放控制密切相關，替代燃料雖有助於實現資源循環與碳排減量，減少天然資源的開採，但若成分不穩或缺乏適當管理，亦可能衍生新的排放問題。

環保局建議，水泥業者加強物料進廠前的成分管制，後續將配合相關法規調整，持續強化排放監測及稽查頻率，確保各項污染防制措施落實執行。

環保局表示，目前已在和平地區導入AI影像辨識系統，透過攝影設備搭配人工智慧技術，能即時偵測水泥廠粉塵逸散情形，並迅速通報廠方改善，系統上線以來，不僅有效提升通報效率，也強化廠區自主管理能力，藉由公私合作為地方空污治理創下良好典範。

縣長徐榛蔚表示，面對全球永續發展目標與二０五０淨零碳排的挑戰，水泥產業的發展與環境保護應該並行不悖，感謝業者展現積極作為，推動空氣污染防制與溫室氣體減量雙軌並進。

花蓮縣政府將持續引導產業朝向兼顧淨零與減污的方向邁進，期盼透過政府、產業與學術界的三方合作，共同打造潔淨、安全且永續的花蓮，為地方環境品質與產業轉型。