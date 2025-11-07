花蓮縣百家業者榮獲營業衛生優良店家認證

「114年度花蓮縣營業衛生優良店家分級認證頒獎典禮」，共有一百零一家業者通過評核並榮獲「優級認證」標章。(花蓮縣衛生局提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣衛生局七日表示，「一一四年度花蓮縣營業衛生優良店家分級認證頒獎典禮」，共有一百零一家業者通過評核並榮獲「優級認證」標章，包括美容美髮業八家、旅館業二十家、民宿業七十三家。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，營業衛生制度的宗旨是保障消費者的健康與安全，衛生局透過「分級認證制度」提升業者對衛生管理的重視，業者可主動申請評核，經衛生局書面審核及現場查核通過後可獲頒「營業衛生優良標章」，衛生局亦透過多元管道對外公告，讓消費者能清楚辨識、安心選擇。

廣告 廣告

花蓮縣每年皆推動營業衛生輔導與分級認證計畫，稽查重點包含環境衛生、設施設備及人員健康管理等，常見缺失如未完成當年度衛生講習或健康檢查，經輔導後大多能即時改善，顯示業者願意配合，共同維護花蓮的營業衛生形象。

朱家祥指出，營業衛生認證涵蓋住宿服務業、美容美髮業、浴室溫泉業、游泳池業、娛樂業及電影映演業等六大業別，其中以住宿服務業占比最高。以旅宿業為例，業者除須依法領有「民宿登記證」及「專用標識牌」外，營業期間亦須依花蓮縣營業衛生管理自治條例落實自主管理。

自主管理內容包括設備環境衛生：水塔定期清洗、病媒防治、廁所及房間清潔消毒、飲用水水質合格、設有急救箱及張貼住房須知等。

及從業人員衛生：每年健康檢查及衛生講習訓練。

此外，衛生局進行定期或不定期稽查，若有規避、妨礙或拒絕查核者，將依自治條例第二十條規定，處新臺幣五千至二萬五千元以下罰鍰，衛生局鼓勵業者落實衛生自主管理，提升整體營業衛生安全與環境品質，同時讓消費者能參考認證標章來選擇符合標準的店家，以確保消費者權益。