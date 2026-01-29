花蓮縣石雕博物館雙展展出 縣長徐榛蔚期許藝術能量深耕花蓮

花蓮縣長徐榛蔚走訪石雕博物館，參觀目前展出的土耳其雕塑家杜爾甘(?mit Turgay Durgun)個展《繼往開來》及資深藝術家王秀杞老師與林昭慶老師雙人聯展《龍馬常在 享戀雕藝》，對於石雕博物館能同時呈現國際與本土藝術的豐富面貌給予高度肯定（見圖）。

花蓮不僅擁有得天獨厚的自然景觀與石材資源，更是藝術文化的重要基地，透過這樣的國際交流與在地創作並陳，不僅提升花蓮的文化能見度，更讓花蓮鄉親在家鄉就能欣賞到高水準的藝術展覽。

縣長徐榛蔚表示，無論是王秀杞與林昭慶兩位藝術家從鄉土文化出發、傳遞溫暖人情的作品，或是土耳其藝術家杜爾甘結合程式控制系統、賦予雕塑生命律動的創新手法，正是花蓮文化發展的最佳典範—既要放眼國際、引進多元藝術視野，也要深耕在地、傳承本土文化精神。同時勉勵文化局陳建村局長及團隊持續推動藝術教育與國際交流，讓藝術真正走入民眾生活，豐富鄉親的精神文化生活，也期許更多優秀藝術家以花蓮為創作基地，讓石雕博物館成為花蓮文化藝術傳承與交流的重要節點。

雙展並陳 國際視野與在地情懷交織



國際展覽由土耳其藝術家杜爾甘(?mit Turgay Durgun)帶來《繼往開來》個展，部分作品內建程式控制系統，透過緩慢運動賦予雕塑生命般的律動，首次亮相的新作《崛起》(我們共生)更引導觀者思考文化與情感記憶。



在地展覽則由雕塑藝術家王秀杞與林昭慶攜手展出50件作品，包含《馬語思情》及《藝術茶爐》兩大主題，旨在結合傳統器物、鄉土文化與當代雕塑語言。王秀杞展出「兵壯馬肥」、「馬到成功」等馬年系列，為新春獻上祝福；林昭慶則展出「囍慶有餘爐組」、「開心茶爐」等作品，承載民俗信仰中平安興旺的美好寓意，展現藝術家對臺灣土地的深厚情感。



雙展展期至3月29日止，誠摯邀請民眾把握機會前往花蓮縣石雕博物館，感受國際當代大型雕塑的創新思維與本土藝術的溫暖情懷，在春暖花開的季節，來一趟滋潤心靈的藝術文化之旅。