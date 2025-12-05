花蓮縣秀林鄉8:27發生規模3.6地震 最大震度2級
今（5）日上午8時27分花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模3.6地震，震央在花蓮縣政府北方25.4 公里處，深度27.1公里，最大震度為2級。
根據地震報告，震度2級地區為花蓮縣太魯閣、西寶 ，以及宜蘭縣南澳。
