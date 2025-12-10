花蓮縣童軍會攜手港區扶輪社 舉辦光復鄉洪災復甦公益捐血義賣

童軍與扶輪社，共同為災民祈福、義賣做公益。（圖：花蓮縣童軍會）

花蓮縣童軍會與花蓮港區扶輪社在遠東百貨前和平公益廣場舉辦「光復鄉洪災復甦公益捐血暨義賣活動」，吸引眾多鄉親、企業與社團參與。活動成功募集捐血量，並透過義賣匯聚善款，為受災居民送上援助。

活動適逢「中華民國童軍服務日」，今年主題《童力永續 守護家園》呼應堰塞湖溢流災害，倡議環境共生與社會服務精神。童軍會號召各團以「行動服務」落實童軍精神，協助地方復甦。

花蓮童軍會充分發揮今年主題《童力永續 守護家園》。（圖：花蓮縣童軍會）

義賣攤位由洄瀾社區童軍團、化仁國小童軍團、花蓮黎明庇護工場、莊家漢手作甜點、高氏仙草等提供物資，品項涵蓋手工皂、天然貝果、文創小物與食品，部分由童軍伙伴親手製作。花蓮麥當勞董事長楊政道捐出400份餐券響應。現場買氣踴躍，部分攤位迅速售罄，展現社區支持災後重建的熱情。

活動並安排表演增添氛圍。明義國小音樂班以清新演奏揭幕，贏得掌聲；花蓮縣客家愛樂協會則以優雅樂聲帶來療癒與力量。

明義國小音樂班以清新演奏，響應公益。（圖：花蓮縣童軍會）

花蓮縣童軍會理事長蔡錦樟頒贈感謝狀時深受感動，並當場捐出6000元支持黎明庇護工場，獲得熱烈掌聲。他並宣布台灣將於2029年再度主辦世界羅浮大會，強調這是童軍界的榮耀，也是展現台灣熱情與多元文化的重要契機。

捐血及義賣獲得鄉親大力支持。（圖：花蓮縣童軍會）

花蓮縣童軍和平使者計畫召集人沈芳宇表示，義賣所得將全數投入公益並透明運用，確保每份心意真正幫助到需要的人。主辦單位感謝捐血者、義工、商家與表演團隊的付出。（梁國榮報導）