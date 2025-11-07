花蓮縣義消第三大隊體技能交流活動名列前茅！

花蓮縣義消第三大隊在團體賽中榮獲全國第六名，個人項目亦有亮眼表現。(花蓮縣消防局提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣消防局七日表示，一一四年度全國義消體技能交流活動在苗栗登場，花蓮縣義消第三大隊以堅強實力在火災搶救項目勇奪佳績，在團體賽與個人項目中皆有亮眼表現，展現出歷經一年艱苦訓練的成果與花蓮義消的堅韌精神。

花蓮縣消防局指出，在災害頻仍的花蓮，義消不只是支援，更是災害搶救的關鍵力量，是社區的守護者，更是災後重建的推手。花蓮近年來經歷多次重大災害０二０六地震撼動全台、太魯閣號火車翻覆震驚社會。

尤其，０九一八、０四０三強震導致花蓮多棟樓房、橋梁倒塌及馬太鞍堰塞湖潰堤更突顯地形脆弱與災害複雜性，尤其花蓮地形狹長、交通不便，災害發生時更需長時間跋涉與高強度應變，對消防戰力更是極高挑戰。

消防局強調，義消的訓練不只是競技，更是實戰準備，隊員們在家庭、工作與志願服務間取得平衡，利用假日與夜間進行高強度訓練，從體能、技術到團隊默契，每一步都走得艱辛卻堅定。

此次花蓮縣義消第三大隊在水袋任務、架梯及器材搬運、重物破壞與傷患搬運、負重爬梯等項目中展現高度專業與默契。在團體賽中榮獲全國第六名，個人項目亦有亮眼表現。

花蓮縣義消第三大隊大隊長鍾素政表示，將持續精進訓練、強化裝備與應變能力，秉持「專業、勇敢、團結、無畏」的精神，守護花蓮、守護人民，讓每一次出勤都能成為社會安心的力量。