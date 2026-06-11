花蓮縣聯合海葬7月11日啟航 即日起開放報名

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花蓮縣政府將辦理「花蓮縣一一五年度聯合海葬活動」，即日起開放受理報名，額滿為止。(花蓮縣政府民政處提供)

（另開新視窗）

記者林中行／花蓮報導

為響應環保殯葬理念並推廣多元安葬方式，花蓮縣政府將於七月十一日辦理「花蓮縣一一五年度聯合海葬活動」，即日起至七月五日開放受理報名，並依收件順序錄取，額滿為止。

花蓮縣政府民政處表示，花蓮縣政府推行海葬服務自一０六年開始，每年舉辦一次，每次限額十人，累積約有八十二人參加，以本縣市先行者居多，外縣市先行者大約占一成。

海葬活動當天將於花蓮市立殯儀館舉行簡單溫馨的追思會，會後安排專車送先行者及家屬前往花蓮港碼頭，換乘專船前往指定海域進行拋灑儀式，全程將由專業禮儀團隊規劃，陪伴家屬送先行者奔向最寬廣、自由的大海。

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民政處指出，海葬是近年逐漸受到重視的環保葬法之一，主張不設墓碑、不立墳塚，透過自然方式讓生命回歸海洋，不僅符合節葬、簡葬與環境永續的理念，也讓家屬能在遼闊寧靜的海天之間，以溫馨莊重的方式送別親人，將思念化作永恆的祝福。

民政處強調，為照顧在地鄉親，凡是亡者或申請人為花蓮縣縣民（身分證字號為 U 字頭或設籍於花蓮縣），或亡者雖非本縣縣民，但其骨灰（骸）是由本縣殯葬設施起掘或遷出，並能提出管理機關開具之證明者，費用全免；其餘不符上述資格者，酌收新臺幣五千元。