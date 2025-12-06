花蓮縣職業總工會2025年終感恩晚宴及政令宣導活動圓滿成功

花蓮縣職業總工會年終感恩晚宴及勞安政令宣導活動，十二月五日晚間在永豐活海鮮餐廳盛大舉行，由理事長伍崑崙率領理監事與團隊熱情招待會員及各界貴賓，並舉行優秀員工表揚（見圖）。

值此歲末，在光復地區於今年面臨重大受災的艱困背景下，大家齊聚一堂，感謝工會會員、幹部與地方人士齊心相助，讓花蓮得以從損傷與混亂中穩健邁向重建。花蓮縣職業總工會為縣內職業技能勞工的大聯盟，在地方產業具有深厚影響力。晚宴當晚嘉賓雲集，包括立委傅（山昆）萁，吉安鄉長游淑貞、花蓮市公所秘書蕭志恩、花蓮縣勞保局主任藍淑靜皆到場致意；社會處副處長黃舒儀、勞資科科長方雅麗與、北區服務中心主任邱增良等亦蒞臨與會員寒暄。

議會貴賓也熱情參與，包括林品仰議員、林源富議員、鄭乾龍議員，以及笛布斯‧顗賚議員服務處主任孟明廣、議長秘書梁哲彬、韓林梅議員服務處主任胡渝漢、徐子芳議員服務處主任楊喻涵、李正文議員祕書張小明等均到場祝賀，共襄盛舉。

全國工人總工會理事長張家銘、中華民國洗染工業職業工會全國聯合會理事長何耀錡，特地遠道而來出席盛會，展現工會界的高度支持。花蓮縣洗染業職業工會理事長陳咨璇、花蓮縣職業總工會監事林達熙，以及何耀錡理事長，皆因在光復受災期間慷慨捐助物資、協助地方度過困境，而在會中特別受到致意，場面溫馨感人。

嘉賓們亦慷慨提供摸彩品與獎金，游淑貞鄉長與伍理事長的加碼紅包及大獎使現場驚喜不斷，歡呼聲此起彼落，氣氛熱烈。

伍崑崙理事長致詞時，感謝所有貴賓的到來與支持，並勉勵會員在大環境變動中持續團結。他表示，職業總工會在花蓮的經濟發展與災後復甦中扮演不可或缺的角色，期許工會能在挑戰中凝聚力量，讓重生的花蓮比過往更加蓬勃。多位嘉賓亦接續致詞，不僅拜早年，也肯定伍理事長的領導、理監事的努力，以及會員長期支持地方發展的貢獻。他們一致認為，勞工是經濟命脈，而職業總工會成為整合產業、促進交流與培力的重要力量，是花蓮復甦的核心動能。

為因應工會中許多會員肩負長期照顧家中長輩的需求，晚會特別安排長照相關的宣導與有獎徵答，讓會員了解家庭照顧者支持服務及可尋求協助的管道，實用又貼心。