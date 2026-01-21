花蓮縣落實廢食用油回收 推動資源循環守護環境安全

花蓮縣環境保護局呼請民眾及餐飲業者，切勿將使用過的油品任意棄置或倒入排水系統，違者將處新台幣一千二元以上六千元以下罰鍰。(花蓮縣政府提供)

記者林中行／花蓮報導

為強化資源循環再利用並維護環境與公共衛生安全，花蓮縣環境保護局呼籲民眾及餐飲業者，切勿將使用過的油品任意棄置或倒入排水系統，應依規定妥善回收處理，共同落實環境保護責任，避免造成環境污染。

花蓮縣長徐榛蔚表示，經妥善回收後的廢油品與專業技術處理後，可再利用於生質柴油、工業原料及永續航空燃料等用途，目前交通部正推動試辦添加永續航空燃料，並以二０三０年達成使用比例百分之五的目標。

徐榛蔚指出，這不僅有助於降低碳排放與環境污染，也能促進資源循環再利用，符合永續發展方向，正確回收更是全民共同的責任，期盼民眾與業者配合相關政策，從日常生活中落實環保行動，攜手打造安全、潔淨、永續的生活環境。

花蓮縣環保局指出，廢食用油若未經適當處理，排入下水道或環境中，容易造成管線阻塞、水質污染及污水處理負擔增加，對河川生態及公共衛生造成不良影響。

此外，廢食用油若流入非法管道再進入食品製造流程，恐衍生食品安全疑慮，影響民眾健康。餐飲業者應委託合法廢食用油回收業者進行清運，並確實保存清運及去化相關紀錄，以利查核，家庭用戶則可將冷卻後的廢食用油集中盛裝，交由清潔隊資源回收車或指定回收點回收，不得隨意棄置。

環保局強調，將持續加強宣導與稽查作業，確保廢食用油流向合法及確保妥善處理，若經查證業者如有違規情形，將依違反《廢棄物清理法》規定，處以新台幣一千二元以上六千元以下罰鍰，以維護環境安全與公共利益。