花蓮縣藝文出版品補助開跑囉 邀大家用文字與藝術點亮家鄉

花蓮縣文化局為廣納更多優秀作品，今年藝文出版品補助即日起開始收件至四月三十日止。(花蓮縣文化局提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣文化局表示，為廣納更多優秀作品，今年藝文出版品補助即日起開始收件至四月三十日止，凡設籍本縣，或在本縣立案滿一年以上之團體，或是作品為書寫及表現本縣人物風誌等相關之創作，皆可以參加，歡迎符合資格者踴躍申請。

文化局長陳建村表示，花蓮不僅自然資源豐富，亦有多元的族群文化，因此吸引許多藝術文學人士、不同領域專家學者等來到本地，使花蓮成為眾所周知人文薈萃的好所在。

陳建村指出，這些藝文人士不但來到花蓮、進而愛上花蓮，並為花蓮留下各種形態的藝文資料，而他們主動關心花蓮所留下的成果異常豐碩，文化局對於這些藝文資料出版之協助是刻不容緩的，希望透過本補助能為本縣藝文資源保存、推廣及建置作最大之助益。

文化局表示，一一五年度補助經費總計新台幣八十四萬元，每件補助出版所需總經費百分之七十，最高補助上限為新台幣六萬元，以一一五年十一月十五日前能完成出版之作品，凡未曾出版或出版二年內之文學、美術、音樂及藝文相關之攝影、報導、採集、翻譯、調查研究、繪本等均可提出申請。

文化局指出，甄選截止日期為一一五年四月三十日止以郵戳為憑，後續將邀請專家學者召開審查會統一審查，請大家踴躍報名，相關申請資料請郵寄至花蓮市文復路六號，花蓮縣文化局圖書資訊科收，信封上註明「申請藝文出版品補助」字樣。