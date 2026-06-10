花蓮縣衛生局攜手門諾醫院 失智友善愛心計程車隊成軍

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記者湯平／花蓮報導

花蓮縣衛生局與門諾醫院失智共照團隊推出「失智友善愛心計程車隊」，首批失智友善愛心計程車隊正式成軍，7名司機將成為失智長輩外出就醫、復健及參與社區活動的重要夥伴，不繞路、不加價，為失智家庭打造一條更安心的回家路。

門諾醫院院長莊永鑣表示，此次加入服務的7位司機，不只是計程車駕駛，更是花蓮失智友善社區的重要夥伴。當社區裡有愈來愈多人願意理解失智症、接納失智症，失智家庭就不再孤單。他期待未來有更多司機加入行列，逐步建構更完整的失智友善交通網絡，讓每一位長輩都能安心出門、平安回家。

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門諾醫院長照部督導陳盈如指出，失智症並非單純記憶力退化，患者可能出現時間、空間感混亂、判斷力下降、情緒起伏大及重複問話等情形。花蓮65歲以上長者約有6萬多人，而失智症盛行率約8％，推估縣內有4千多名失智長者。

門諾醫院失智共照中心個管師陳莛則表示，面對失智症患者最重要的是傾聽與陪伴，不要爭辯、不要責備，也不要急著糾正。當長輩情緒激動時，可透過轉移注意力方式安撫情緒；若發現疑似迷途長者，應主動關懷、協助留在安全場所，必要時尋求警方協助。

花蓮縣政府衛生局表示，失智症患者眼中的世界往往與一般人不同。受過專業訓練的司機懂得如何理解並以耐心與同理心陪伴長輩完成每一次移動。此次失智友善愛心計程車隊的成立，不僅補足失智家庭交通支持的一環，也讓友善與理解走進城市每個角落，為花蓮打造更具溫度的高齡照顧環境。

花蓮縣衛生局與門諾醫院推出「失智友善愛心計程車隊」，7名司機成為失智長輩外出就醫、復健的重要守護者。(門諾醫院提供)