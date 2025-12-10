花蓮縣觀光大使志工表揚大會 縣長肯定志工是花蓮最美風景

▲花蓮縣觀光志工大使表揚，縣長出席頒獎肯定志工付出。

【記者 周澄予／花蓮 報導】花蓮縣政府為感謝觀光大使志工一年來在各項觀光推廣活動中的投入與付出，昨晚（9日）於煙波大飯店舉辦「114年度花蓮縣觀光大使志工志願服務會報暨績優志工表揚大會」。現場由副議長兼大隊長徐雪玉與志工隊長紀有亭率志工齊聚一堂，縣長徐榛蔚親自出席頒獎，表揚16位幹部及25位傑出志工，肯定大家在旅客服務、國際接待及各類大型活動中展現的熱忱與專業，持續以行動成為花蓮最美的風景。

徐榛蔚縣長表示，志工是花蓮最美的景色；無論是大型觀光活動支援，在東大門夜市借問站為國內外遊客提供諮詢服務，或是國際郵輪、包機直航搭載外籍遊客訪花等重要觀光場合，觀光大使志工總是穿著背心站在第一線，為旅客提供諮詢服務、景點指引、安全提醒與多語服務，展現花蓮友善好客的形象。縣長也特別勉勵大使志工們服務傳承的精神，更感謝志工們的熱忱，讓花蓮的美好被更多人看見，成為遊客願意一再造訪的旅遊城市。

本次表揚大會首先由大使志工隊長紀有亭簡報114年度服務成果，並提出115年度志工培訓規劃與活動方向，內容包含強化旅遊諮詢能力、深化旅客安全觀念及提升整體服務品質等。會中並播放志工隊參與各項觀光活動的服務剪影，帶領全體回顧過去一年在「太平洋燈會」、「夏戀嘉年華」、「花蓮FUN暑假」及國內外旅客接待等現場服務的精彩畫面，氣氛溫馨且感動。

此次大會共頒發三大類獎項，包括「幹部表揚」16名、「服務時數前10名」11名，以及「服務時數100小時以上之績優志工」14名。其中，服務時數最高者紀有亭累計達249小時，平均一週投入近5小時志願服務，為全體志工樹立典範。隊內亦有多位服務時數超過150小時的志工，包括吳鍶珈、吳寶丹、曾鴛葱、葉美純、李謹倫、李超運、羅勝田、林榮珠等人，充分展現志工持續投入公共服務、熱情不減的精神。

觀光處表示，觀光大使志工是花蓮觀光的重要資產，除了感謝大家的無私奉獻外，觀光處未來更將持續規劃多元志工培訓課程，包括導覽技巧、公民教育、公益活動及安全知識等相關內容，使志工在參與志願服務期間，能夠提升專業能力與服務認同感，並共同為花蓮打造更友善、美好、具國際接待能力的旅遊環境。（照片：花蓮縣政府提供）