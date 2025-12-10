花蓮縣觀光志工大使表揚 縣長頒獎肯定志工付出

花蓮縣政府為肯定觀光大使志工在114年度各類觀光推廣活動中的奉獻與成果，十二月九日晚間假煙波大飯店舉辦「114年度花蓮縣觀光大使志工志願服務會報暨績優志工表揚大會」。

活動由大隊長徐雪玉副議長、志工隊長紀有亭帶領志工團隊齊聚一堂，花蓮縣長徐榛蔚親臨現場頒發獎項（見圖），表揚16位幹部及25位服務時數績優志工，感謝志工一年來熱情投入，為花蓮觀光注入更多暖力量。

徐榛蔚縣長表示，志工是花蓮最美的景色；無論是大型觀光活動支援，在東大門夜市借問站為國內外遊客提供諮詢服務，或是國際郵輪、包機直航搭載外籍遊客訪花等重要觀光場合，觀光大使志工總是穿著背心站在第一線，為旅客提供諮詢服務、景點指引、安全提醒與多語服務，展現花蓮友善好客的形象。縣長也特別勉勵大使志工們服務傳承的精神，更感謝志工們的熱忱，讓花蓮的美好被更多人看見，成為遊客願意一再造訪的旅遊城市。

表揚大會首先由大使志工隊長紀有亭簡報114年度服務成果，並提出115年度志工培訓規劃與活動方向，內容包含強化旅遊諮詢能力、深化旅客安全觀念及提升整體服務品質等。會中並播放志工隊參與各項觀光活動的服務剪影，帶領全體回顧過去一年在「太平洋燈會」、「夏戀嘉年華」、「花蓮FUN暑假」及國內外旅客接待等現場服務的精彩畫面，氣氛溫馨且感動。

大會共頒發三大類獎項，包括「幹部表揚」16名、「服務時數前10名」11名，以及「服務時數100小時以上之績優志工」14名。其中，服務時數最高者紀有亭累計達249小時，平均一週投入近5小時志願服務，為全體志工樹立典範。隊內亦有多位服務時數超過150小時的志工，包括吳鍶珈、吳寶丹、曾鴛?、葉美純、李謹倫、李超運、羅勝田、林榮珠等人，充分展現志工持續投入公共服務、熱情不減的精神。

觀光處長余明勳表示，觀光大使志工是花蓮觀光的重要資產，除了感謝大家的無私奉獻外，觀光處未來更將持續規劃多元志工培訓課程，包括導覽技巧、公民教育、公益活動及安全知識等相關內容，使志工在參與志願服務期間，能夠提升專業能力與服務認同感，並共同為花蓮打造更友善、美好、具國際接待能力的旅遊環境。

更多活動請至花蓮觀光資訊網（ttps://reurl.cc/6b06A5）搜尋「花蓮旅遊小助理」AI智慧客服：https://hualien.travel/ai-service