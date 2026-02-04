花蓮縣警察局強化春節安全維護全面部署

花蓮縣警察局全面盤點轄內大眾運輸系統、場站及人潮聚集場所，建立即時通報與快速應變機制，以確保民眾安全。(花蓮縣警局提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣警察局四日表示，有鑑於最近發生的隨機襲擊事件，為防制類似案件再度發生，已責成各單位全面盤點轄內大眾運輸系統、場站及人潮聚集場所，規劃巡邏與重點守望勤務，並結合相關設施管理單位，整合警力、民力及保全人員，建立即時通報與快速應變機制，強化整體聯防作為，以確保公共場所安全、安定民心。

花蓮縣警察局指出，寒假及春節連續假期期間，民眾返鄉團圓、出遊與參與各項慶祝活動頻繁，年貨大街、商圈、夜市、金融機構及觀光景點人潮、車潮增加，現金流通量提升，治安與交通風險相對提高；另青少年學生活動頻繁，易流連於網咖、KTV及遊藝場所，衍生毒品、賭博等違法情事，亦為警方重點防制項目。

花蓮縣警察局長范織坤表示，一一五年加強重要節日安全維護工作以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為核心目標，盤點轄內各大眾運輸系統、場站及人潮聚集場所，採巡邏及重點守望等勤務方式，並協同相關設施管理單位，運用警、民力及保全人員強化聯防，遇危安事件迅速通報，即時應變處置。

范織坤強調，在治安方面，將提升巡邏警力密度，並與金融機構建立聯防機制，確保民眾存、提款安全；在交通方面，採取機動、彈性與即時交通疏導策略，針對重要交通樞紐及高事故路段，加強稽查與防制作為，嚴正取締嚴重超速等重大違規行為，以降低事故肇事率；同時秉持同理心與熱忱，即時回應民眾需求，深化警民互信關係。

他更責成交通警察隊、防治科、保安科協同各分局，結合義警、義交、民防及巡守隊等協勤民力，共同投入春節期間治安與交通維護工作，並加強轄內超商安全防護。

縣警局表示，農曆春節期間將針對花蓮市中正路、中山路、中華路金三角商圈、東大門夜市等十處易壅塞路段，以及大禹嶺、合歡山等二十一處觀光景點及風景遊憩區，加強交通疏導與管制，並嚴格取締酒後駕車等交通違規，全力守護民眾生命、財產與交通安全，讓民眾安心、平安歡度春節。