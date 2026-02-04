花蓮縣議會藍黨團為馬太鞍溪堰塞湖洪災再告國防部等4部會首長

花蓮縣議會藍黨團發言人吳建志（中）、縣議員吳東昇（右）、林正福（左）等3人，今天上午11時30分前往花蓮地檢署，告發中央防災7部會首長涉犯《刑法》過失致死及廢弛職務等罪責。（羅亦晽攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決釀19死、5失聯，國民黨花蓮縣議會黨團認為，防災權責屬中央，相關部會明可預見嚴重災情，卻應作為而不作為，涉犯《刑法》過失致死及廢弛職務等罪責，繼上月底北上告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫後，今天再度前往花蓮地檢署，除告發劉、陳、龔3人，也加告國防部長顧立雄、衛福部長石崇良、原民會主委曾智永、交通部長陳世凱。

花蓮縣議會藍黨團發言人吳建志、縣議員吳東昇、林正福等3人，今天上午11時30分，在律師的陪同下，前往花蓮地檢署，告發劉世芳、陳駿季、龔明鑫、顧立雄、石崇良、曾智永及陳世凱等7名中央部會首長，涉犯《刑法》過失致死及廢弛職務等罪責。

吳建志指出，光復洪災不是突然發生且無法預測的天災，而是可避免的人禍，中央政府早知危險存在，也有時間、工具及法律權限可以處理，卻選擇不作為，甚至專業團隊提出相關的撤離建議後，竟草率提出垂直避難的方式誤導民眾原地避難，痛批中央拿人民的生命承擔錯誤的判斷。

他接著說，中央單位在地方政府無法應變災害時，依法須主動介入、協助及指導，但劉世芳、陳駿季、龔明鑫、顧立雄、石崇良、曾智永及陳世凱等７人，身為災防主管機關首長，明知堰塞湖在颱風降雨下有潰壩急迫危險，卻未依《災害防救法》及相關作業規定，採取必要的預防、疏散或協助措施。

吳建志認為，天災無法選擇，但失職必須被追究，洪災的悲劇不是沒有警告、不是沒有時間、不是沒有法律工具，而是中央單位選擇不作為，今天依法告發，目的不在政治攻防，而是替19條無法回來的生命，討一個制度與法律的交代。

他說，雖然黨團1月28日也赴台北地檢署告發劉世芳、陳駿季、龔明鑫等3人，今天再度到花蓮地檢署告發，除了是補充理由並告發7個部會首長，也希望藉此釐清各部會的權屬責任。

