花蓮縣議會要求重編預算未果 張峻怒嗆：捍衛災民 不然我也不用幹了！

縣議會今開臨時會未見縣府新編預算送審，引發兩派議員論戰，來自光復災區的議長張峻說，無法捍衛災區災區權益就「不幹了，不選了」。（王志偉攝）

國民黨花蓮縣議會黨團嚴正質問並強烈譴責議會程序委員會封殺縣府總預算，多位國民黨議員仍呼籲中央儘速處理堰塞湖。（王志偉攝）

花蓮縣府提送明年度總預算401億餘元，議會認為統籌分配稅增加百餘億元，應增列光復洪災重建經費，要求縣府重編。議會今（10日）召開臨時會程序委員會，縣府提22案中仍未見「新編預算」送入，引發兩派議員激烈論戰。國民黨團指責架空議會、踐踏程序正義；來自光復災區的議長張峻立場強硬表示，若無法捍衛光復受災戶權益，「我也不用幹了，以後也不選了！」

花蓮縣議會上月審查115年總預算時，發現馬太鞍溪堰塞湖災後重建並未被清楚編列，相關項目不足，長期受損公共基礎設施沒有得到預算支撐，因此未將總預算401億元納入審議，並要求縣府重編後，待今日臨時會再行審議。

但縣府稍早發出聲明強調，「縣議會對於縣政府所提預算案，不得為增加支出之提議」，對於議會要求重編並增加洪災重建經費，縣府主張可採追加減方式辦理，無需重編。

今日議會臨時會中，縣府提22案，仍未將「新編預算」重新送審，引爆議員意見交鋒。民進黨議員胡仁順指出，程序委員會是合議制並經議會多數決議，請縣府尊重議會。同黨議員張美慧也認為，「縣府可以來溝通」，卻以新聞稿回應議會，做法不當。

無黨籍黃馨則表示，監督縣政府是議員職責義務，按照預算法可以沿用，原預算不影響，沒有所謂不能用的（預算）。

民眾黨議員傅國淵表示，議長要求的光復重建經費，縣府是否可用追加或儘速編列方式處理。無黨籍議員黃鈴蘭則氣憤表示，已要求縣府盡速將上次議會決議事項列為重點，卻演變成今日僵局，讓人遺憾。

副議長徐雪玉提到，中央通過光復堰塞湖災區特別條例300億元中，預留後續額度30億元，可由議長張峻召開座談會聽取災民需求，運用這筆預算作為災後重建之用。無黨籍議員楊華美亦認同，應召開各村說明會，彙整意見後向內政部傳達30億元的使用方向。

國民黨花蓮縣議會黨團則嚴正質問並強烈譴責。書記長吳建志等13位議員表示，程序委員會只有「排案」權，沒有「吃案」權；議會憑什麼把預算案私自封殺？審查預算是全體議員的職責與權力，不是少數人的「私人特權」。

吳建志指出，程序委員會無資格代表全體議員，卻故意不排案、不審查，以此威脅縣府屈服於「政治要求」，已是公然挾持議會運作、挾持預算、挾持花蓮未來。

主持會議的議長張峻表示，雖然中央特別預算仍有30億元可支應，但應由行政單位主動爭取，而非民意機關。明年度總預算尚未審議，但縣府明年度預算已陸續發放使用，並非不能動用，只是「新增」預算未經議會通過則無法使用。

張峻強調，他是來自光復鄉的子弟，這次立場堅定，若無法捍衛光復受災戶權益，「我也不用幹了，以後也不選了」。為了光復災區，他希望各界理解。

