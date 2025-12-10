花蓮縣議會要求重編預算 張峻嗆縣府這句

▲花蓮縣政府未新增補助光復鄉預算，來自光復災區的議長張峻立場強硬表示，若無法捍衛光復受災戶權益，「我也不用幹了，以後也不選了！」（圖／翻攝張峻臉書）

[NOWnews今日新聞] 花蓮馬太鞍溪潰堤，釀成下游光復鄉災情慘重，花蓮縣政府編列明年度預算，歲出4百多億元，縣議會認為縣府因統籌分配稅增加百餘億元，應增列光復洪災重建經費，要求縣府重編預算。不過縣府今（10）日召開臨時會程序委員會，仍未見「新編預算」送審，來自光復災區的議長張峻立場強硬表示，若無法捍衛光復受災戶權益，「我也不用幹了，以後也不選了！」

花蓮縣議會上月審查明年度總預算時，發現馬太鞍溪堰塞湖災後重建經費編列不足，公共基礎設施長期受損項目沒有得到預算支撐，因此未將總預算納入審議，要求重編。但縣府發聲明強調，「縣議會對於縣政府所提預算案，不得為增加支出之提議」，主張洪災重建經費可採追加減方式辦理，無需重編，導致今日僵局。

廣告 廣告

今日臨時會中，縣府堅持未重送「新編預算」，引發議員交鋒。國民黨團指責縣府「架空議會、踐踏程序正義」，書記長吳建志表示，程序委員會只有「排案權」，沒有「吃案權」，批評議會將預算私自封殺，是以此威脅縣府屈服於「政治要求」。民進黨議員胡仁順、張美慧則要求縣府尊重議會多數決議，並應當面溝通而非以新聞稿回應。

無黨籍議員黃馨、民眾黨議員傅國淵、無黨籍議員黃鈴蘭則持續關切光復重建經費的解決方案，並表示遺憾。副議長徐雪玉則提到，中央特別條例預留後續額度30億元，建議議長張峻可召開座談會，聽取災民需求後運用此筆預算。

張峻強調，雖然中央有 30 億元可支應，但行政單位應主動爭取。他重申，為了光復災區，他的立場堅定，希望各界能理解。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

張峻踹桌嗆爆傅崐萁！媒體人曝沈伯洋危機：救災時蹭好蹭滿全白費

怒踹桌傅崐萁成名？他曝花蓮民心渴望變天 張峻卻難吸引青鳥選票

張峻闖座談會一腳踹翻桌 他揭傅崐萁3招老套：罵人、卸責、要錢