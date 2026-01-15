花蓮縣議會「總預算攻防升溫」 張峻議長發聲明反駁：依法監督、非政治操作

【警政時報 趙靜姸／花蓮報導】花蓮縣議會115年度總預算審議進度引發重大政治爭議。中國國民黨花蓮縣議會黨團今（15）日發布新聞稿，嚴正譴責議長張峻及程序委員會少數議員，指控其「違法擴權、壟斷程序、卡關總預算」，並批評未經多數議員討論或表決，卻擅自以「花蓮縣議會」名義對外發布六項聲明，已嚴重侵害議會民主運作與多數議員審查權。

對此，花蓮縣議會議長張峻隨即發布正式聲明，逐點回應相關指控，強調程序委員會依法行使職權，所有作為均屬正當監督，並非外界所稱的「卡案」或政治操作。

張峻強調，議會監督不應被簡化為政治對立。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

國民黨黨團指控：少數人壟斷程序 沒收多數議員審查權

國民黨黨團指出，依議事規則，程序委員會僅具程序與排案功能，並無實質審查預算內容之權限，但議長張峻身兼程序委員會召集人，卻長期不排案、不送案，導致115年度總預算無法進入各委員會審查，多數議員甚至無法取得完整預算書內容。

黨團質疑，相關作為形同以程序作為政治籌碼，架空議會集體審查機制，嚴重影響縣政推動與縣民權益，並呼籲應立即將總預算送入各委員會，讓多數議員依法審查、公開討論。

張峻議長回應：依法監督 要求說清楚並非卡關

針對黨團指控，張峻議長發表完整聲明，嚴正澄清並回應如下：

一、程序委員會依法行使職權，並無任何違法或擴權情事

依《地方制度法》及議事規則，程序委員會本就負有議案排程與程序把關責任。

在 0403 地震、後續風災及光復、鳳林、萬榮等地重大災損發生後，要求縣府就 115 年度總預算是否充分反映災後重建需求與地方財政結構問題提出說明與調整，是議會應盡的監督責任，而非所謂「卡關」。

二、中央補助不能取代縣政責任，更不能成為拒絕檢討預算的理由

中央災後專案補助，屬於特定用途、分年執行之經費，並非縣府年度總預算。

縣政府本就應將災後重建、基礎建設、社福與鄉鎮市財源結構，系統性納入年度預算整體規劃，而不是以「已有中央補助」作為不編列、不調整、不說明的藉口。

三、真正傷害民主的，不是要求說清楚，而是拒絕讓問題被看見

議會監督不是橡皮圖章。

在重大災後、財政結構明顯失衡的情況下，倉促通過一份未經充分檢討的總預算，才是真正對縣民不負責任。

四、議會立場始終一致：補齊、說明、再審議

我們從未否定審查，也未阻止討論。

我們要求的只有一件事——

👉 讓預算「對得起現實」，

👉 讓重建「看得到未來」，

👉 讓議會監督「有實質意義」。

張峻強調，議會監督不應被簡化為政治對立，要求縣府補齊資料、清楚說明，是為了讓預算更貼近實際災後需求，而非阻擋縣政推動。他也呼籲各方回歸理性討論，讓議會運作回到制度與責任本位。

縣政預算攻防未歇 後續審議動向受關注

目前，花蓮縣議會總預算審議仍陷入攻防拉鋸，程序委員會職權界線、預算是否應先行補正再送審，已成為朝野爭議焦點。外界關注，議會是否能在維持監督功能與確保行政運作順暢之間取得平衡，攸關後續縣政推動與災後重建進度。

