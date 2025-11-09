花蓮縣讀經會考 闖關市集共譜書香樂章

▲花蓮縣讀經學會主辦的「第二十屆花蓮縣讀經會考」，今日在花蓮縣立體育館盛大舉辦。

【互傳媒／記者 高哲偉／花蓮 報導】花蓮縣讀經學會主辦的「第二十屆花蓮縣讀經會考」，今(9)日在花蓮縣立體育館盛大舉辦，縣長徐榛蔚偕立法委員傅崐萁到場頒發勤學狀元、精進狀元、榮譽狀元、及第狀元，鼓勵孩子們透過閱讀經典，豐富自己的生命，感受閱讀中華文化經典的美好。現場匯聚縣內各級學校與社區千餘位學童及家長，誦讀聲此起彼落，整個會場洋溢著濃厚的書香氣息。

▲花蓮縣長徐榛蔚偕立法委員傅崐萁到場頒發勤學狀元、精進狀元、榮譽狀元、及第狀元，鼓勵孩子們透過閱讀經典。

本屆讀經會考以「經典二十 築夢踏實」為主軸，活動除傳統誦讀考試外，更結合「讀經闖關市集」概念，規劃多項寓教於樂的互動攤位，讓家長與孩子共同感受經典的魅力，打造出具互動性與家庭參與感的學習場域。現場同時設置市集專區，集結特色點心及在地特產等，讓考生及家長在等候或休息期間能體驗花蓮的地方文化與生活美學。

「幼兒養性，童蒙養正，少年養志，成人養德。」縣長徐榛蔚表示，讀經教育是花蓮教育紮根的具體實踐，經典不僅蘊含古聖先賢的智慧，更能陶冶人心、涵養品格。兒童啟蒙，養其端正，首由讀經開始，時任縣長傅崐萁上任後積極推動花蓮縣讀經教育，透過閱讀經典讓孩子們站在古聖先賢的肩膀上看得更高更遠，同時也培育孩子正確人生觀，奠定重要的人格基礎。感謝縣內所有的教育人員、教師們、家長們及花蓮縣讀經學會大力推動讀經，為校園注入一股聖賢清流，與經典同行，與聖賢為友，累積花蓮學子知能資本，讓孩子們在聖賢經典的氛圍中潛移默化、啟發智慧。

教育處為積極推動讀經教育，每年配送新生「花蓮縣讀經教育讀本」及「花蓮縣讀經教育讀本挑戰版」，提供學童隨身閱讀及親子共讀使用，同時也與花蓮縣讀經學會合作辦理讀經行動列車計畫，以寓教於樂的方式到各校辦理讀經闖關活動及提供學校教職員工推動讀經教育策略之參考。